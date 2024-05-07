Sağlık Bakanlığı'na çağrı: "Ya bu eksikliği giderin ya da CHP'li belediyelere devredin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'nın yeterli kreş açmaması nedeniyle sağlık emekçilerinin çocuklarının bakımı konusunda mağdur olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanlarımızın çocuklarına kreş açmak Bakanlığın görevidir. Ya bu eksikliği giderin ya da ‘beceremiyoruz’ deyin CHP'li belediyelere bu görevi devredin" çağrısı yaptı.

CHP Sağlık Bakanlığı’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ZelihaCHP Aksaz Şahbaz, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık emekçilerinin kreş sorunlarına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın görevi olmasına karşın, sağlık emekçilerinin çocukları için yeterli sayıda kreş açmadığını belirten Aksaz Şahbaz, çalışanların bu nedenle zor durumda kaldığına işaret etti.

"Ülkemizde 1 milyondan fazla sağlık çalışanı var. Bunlar, gece gündüz demeden, fazla mesai yaparak, uykusuz geceler geçirerek görev başındalar" diyen Aksaz Şahbaz "Hastalarımızın sağlığı için büyük bir özveri içindeler. Ancak Sağlık Bakanlığı, kendi personelinin temel taleplerinden biri olan kreş ihtiyacını karşılayamamaktadır" şeklinde konuştu.

Aksaz Şahbaz şöyle devam etti:

"Hastaneleri devasa ticari merkezlere dönüştüren Sağlık Bakanlığı, kendi emekçilerinin çocuklarına maalesef yer açamamaktadır. Bakanlığa bağlı bilinen sadece 55 kreş mevcuttur. Bu rakam düpedüz skandaldır. Büyükşehirlerde kreş maliyetleri 20 bin lirayı aşarken, Sağlık Bakanlığı personeline bu imkanı sunmamaktadır. Bu durum, büyük bir çelişki ve haksızlıktır.

Emeğini, alın terini ülkemizin sağlığı için harcayan sağlık çalışanlarımızın taleplerini karşılamak öncelikle Bakanlığın görevidir. Biz CHP olarak sağlık çalışanlarımızın haklı talepleri yerine gelinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Eğer Sağlık Bakanlığı harekete geçmezse, CHP'li belediyelerin hastane yakınlarında kreş ve anaokulları açabilmek için izne ihtiyaçları var. Bu sorun bir an önce sağlık çalışanlarımızın gündeminden çıkarılmalı, kreş ve bakım evleri planlaması derhal yapılmalıdır."