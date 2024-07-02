Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim: Fahrettin Koca, görevini Kemal Memişoğlu'na devretti

Sağlık Bakanlığı görevinden istifa eden Fahrettin Koca, görevini yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na devretti. Törende konuşan Koca, görevini gerçekleştirdiği dönemde ağır sınavlar verdiklerini söyledi. Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu ise yaptığı konuşmada, AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüler dizdi.

İstifa eden Fahrettin Koca, görevini yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na devretti.

Devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan Koca, bakanlık görevinde bulunduğu döneme ait bilgiler verdi.

"Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu" diye konuşan Koca, "Bugün konuşmamı Sağlık Bakanı olarak değil, doktor Fahrettin Koca olarak yapacağım ama bu bir veda konuşması değil" ifadelerini kullandı.

Görevi boyunca "verilmiş cesur kararların gereklerini yapmaya çalıştığını" söyleyen Koca, sağlıkta şiddet sorunun da önemli ölçüde azaldığını savundu.

Koca, özetle şunları söyledi:

"Bu imkanı bana veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Duruşu, düşüncesi her ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı kuşatacak hizmet anlayışımızı benimsedim. Prensip olarak zamanında verilmiş cesur kararların gereklerini yapmaya çalıştık. Şehir hastaneleri konusundaki çaba bunlar arasındadır. Sağlık Bakanlarımız yakın döneme kadar işlerini adeta bir hekim gibi göze çarpmadan yapan kişilerdir. Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. 6 Şubat depremleri büyük bir travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sayın Bakan ben bir emanet devraldım, şimdi size devrediyorum."

"ALLAH BİZİ CUMHURBAŞKANIMIZA MAHCUP ETMESİN"

Görevi devralan Kemal Memişoğlu ise sözlerine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.

Türkiye'nin en büyük hedeflerinden bir tanesinin sağlık bilgisini üretmek, bu konuda dünyanın lider ülkeleri arasında olmak olduğunu kaydeden Memişoğlu, "Allah bizi devletimize, milletimize, Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin" dedi.

Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye sağlıkta devrim niteliğinde başarılara imza attı. Bunu Covid gibi dünyayı sarsan salgını en iyi şekilde yönetmesini, başarısını 20 yıldır AK Parti hükümetleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dönüşümle sonuçlandırdık. Türkiye sağlık turizminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında bugün. Türkiye artık en büyük hedeflerinden bir tanesi artık sağlık bilgisini üretmek, bu konuda dünyanın lider ülkeleri olma hedefidir" diye konuştu.

SEÇİMLERİN ARDINDAN KABİNE'DE İLK DEĞİŞİMLER

Seçimlerin ardından kurulan yeni Cumhurbaşkanı Kabinesi'nde ilk değişim dün yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki görevlerinden istifa etti. Bu isimlerin yerine Kemal Memişoğlu ve Murat Kurum atandı.