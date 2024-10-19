Sağlık Bakanlığı'nda gece yarısı görevden alma

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı. Rıza Uçan'dan boşalan koltuğa Mehmet Fidan atandı.

Rıza Uçan’ın, AKP’li Güngören Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde M.Ş. isimli bir yurttaşı darbettiği iddia edilmişti. Skandalın ardından da Güngören Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Rıza Uçan açığa alındığı ve müfettiş görevlendirildiği” belirtilmişti.

Olayı haberleştiren BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında da Rıza Uçan’ın şikâyetiyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle dava açılmıştı. Arı, 7 Ocak 2025’te hakim karşısına çıkacak.