Sağlık Bakanlığı'ndan 140Journos'un belgeseliyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, 140 Journos belgeseline konu olan e-Nabız'dan kişisel verilerin çalındığı iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında e-Nabız sisteminden veri sızıntısı yaşanmadığı, verilerin boyutunun harici bellekle taşınmayacak kadar büyük olduğu yazıldı:

"e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır. e-Nabız verilerinin boyutu, herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür."

140Journos isimli YouTube kanalının dün yayınlanan 'Panel' adlı belgeselinde e-Nabız sistemine kaydolan yurttaşların verilerinin çalındığı öne sürülmüş, kendisine “Adanalı” diyen ve 15 yaşında olan bir kişinin e-Nabız sisteminin açığını bulduğu iddiası yer almıştı.