Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yazı: Sokak hayvanları yerleşkelerin dışına çıkarılacak

Sağlık Bakanlığı, valilik ve sağlık müdürlükleri ile tarım ve orman müdürlüklerine gönderdiği yazıda, sağlık kuruluşlarının içinde ve yerleşkelerde sokak hayvanların bulundurulmayacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son dönemde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sokak hayvanların varlığından kaynaklı şikayetlerin olduğuna yer verildi.

Söz konusu şikayetlerin ardından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce tüm kentlerde valilik, il sağlık ile tarım ve orman müdürlüklerine "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı gönderildi.

"VATANDAŞLARIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Yazıda, son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sokak hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğu belirtilerek, Bakanlığa bu doğrultuda çok sayıda şikayet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği savunuldu.

Başta köpekler olmak üzere "sokak hayvanların insanlarda yalnızca fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı" ifade edilen yazıda, "sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sokak hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu" öne sürüldü.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINSIN" UYARISI

Yazıda, valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından gerekli fiziki önlemlerin ivedilikle tamamlanacağı belirtilen yazıda, saha kontrollerinin düzenli yapılacağı bildirildi.

"YERLEŞKE DIŞINA ÇIKARILACAK"

Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sokak hayvanlarının yerleşke dışına çıkarılacağı kaydedilen yazıda, tüm bunlar için sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin koordinasyon mekanizmasının oluşturulacağı ifade edildi.