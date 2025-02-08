Sağlık Bakanlığı'ndan Aydın'daki özel hastanede meydana gelen ölüme ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, Aydın'da özel bir hastanede tedavi gören 94 yaşındaki hastanın, sağlık durumu kötüyken taburcu edilmek istendiği ve bu sırada hayatını kaybettiği iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada hastanın, 'oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı için' taburcu edildiği, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu sırada fenalaştığı, yaklaşık 45 dakikalık bir tedavi sürecinin ardından hayatını kaybettiği açıklandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Aydın ilimizde bir özel hastanede 'ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği'ne dair haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’müz tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme gereği hasıl olmuştur:

30 Ocak’tan itibaren bir özel hastanede 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın 6 Şubat’ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat’ta saat 10.35 itibariyle taburcu edildiği kayıtlardan görülmüş,

Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır.

Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40’ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."