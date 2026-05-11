Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması: 5 kişinin test sonuçları paylaşıldı

3 kişinin hantavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği MV Hondius gemisinden yapılan tahliyeler sonrasında 3 Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı İstanbul’a getirilerek karantinaya alındı.

Sürece dair Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı.

Açıklamada karantina altına alınan 3 yurttaşın dışında daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişiden de numune alındığı, sonucun negatif olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır."

DSÖ'DEN 12 ÜLKEYE UYARI

Kuşkapan, "Arjantin çıkışlı, Hollanda bayraklı gemide 3 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine DSÖ devreye girerek, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeyi uyardı. 6 Mayıs itibarıyla gemide kesinleşen vaka sayısının 8 olduğu tespit edildi. Ardından 147 yolcu tahliye edilmeye başlandı" diyerek olayın küresel boyutuna dikkat çekti.

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia limanından hareket etmişti.

Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan'da Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Gemi Santa Elena'ya geldiğinde 30 kadar yolcu burada inmiş, hayatını kaybeden yolcunun cesedi ve semptomu bulunan Hollandalı eşi de gemiden ayrılmıştı.

Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da ölmüştü.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile birlikte 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta MV Hondius'un Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Capo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.