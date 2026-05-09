Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması: Gemideki 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası görülen "MV Hondius" isimli uluslararası seyahat gemisindeki 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye’ye getirileceğini açıkladı. Herhangi bir semptom göstermeyen vatandaşlar, tedbir amaçlı karantinaya alınacak.

SEMPTOM VEYA HASTALIK BULGUSU YOK

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir."