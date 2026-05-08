Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması: Türkiye'de vaka görüldü mü?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kamuoyunda gündem olan hantavirüs iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda yakından takip edildiğini belirten Memişoğlu, Türkiye’de şu ana kadar pozitif hantavirüs vakası tespit edilmediğini duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."

3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Arjantin'den 1 Nisan günü yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius isimli yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada üç kişi hayatını kaybetmişti. 147 yolcunun bulunduğu gemide yaşanan ölümlerin hantavirüs kaynaklı olduğu belirlendi.