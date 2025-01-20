Sağlık Bakanlığı'ndan kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan hakkında açıklama

Sağlık Bakanlığı, kalp krizi geçiren TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.