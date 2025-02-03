Sağlık Bakanlığı'ndan Kızılcık Şerbeti'ndeki repliğe açıklama

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümündeki “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz” reğpliğiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dizide Nilay karakterinin köpeklerle olan bir sahnesi üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Ünal ailesinin evine giren bir köpeğin doğum yaptığını gören Nilay bir süre köpekleri evde sakladı. Köpekleri görünce "Hastalık bulaşacak" diye tepki gösteren Pembe'ye Meryem karakteri, "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz" cevabını verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sahnenin ardından "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" hesabından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Köpekten insana hastalık bulaşmaz" şeklindeki bilginin doğru olmadığı kaydedilirken devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir. Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir.

Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır. Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."