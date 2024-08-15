Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' açıklaması: Türkiye'de vaka var mı?

Sağlık Bakanlığı, Mpox (M çiçeği, maymun çiçeği) virüsüne ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmadığını ve henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacının bulunmadığını bildirdi.

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.

Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.

Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.

Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

Mpox virüsü Orta ve Batı Afrika'da endemiktir. Hastalık çiçek hastalığına benzer ancak daha az bulaşıcıdır. Virüs öncelikle enfekte hayvanlarla veya insanlarla yakın temas ve kontamine et tüketimi yoluyla yayılır. Mpox cinsel temas yoluyla da yayılabilir ve fetüse bulaşma riski vardır.

Haziran ayında bildirilen mpox ölümlerinin yüzde doksan altısı Kongo'da gerçekleşti. Ancak hastalık şu anda ilk kez Doğu Afrika ülkeleri Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda da dahil olmak üzere 13 ülkede tespit edildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar danışmanı Dr. Sylvie Jonckheere, çeşitli bölge ve ülkelerdeki salgınlar arasında, her toplumun içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak farklılıklar olduğunu söyledi. Ancak ortak bir özellikleri var: "Bu salgını nasıl kontrol altına alacağımızı bilmiyoruz” Küresel yayılma tehdidiyle karşı karşıya olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (NHS), tıp uzmanlarını ve ülkedeki insanları yüksek alarm durumunda kalmaları konusunda uyardı.

524 KİŞİ ÖLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü için küresel sağlık acil durumu ilan etti. Orta Afrika'da hızla yayılan virüste şimdiye kadar 14 binden fazla vaka bildirilirken 524 kişi hayatını kaybetti.