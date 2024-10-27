Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ saldırısında yaralananlara ilişkin yeni açıklama
Sağlık Bakanlığı, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan 16'sı taburcu edildiğini kaydetti.
Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik saldırıda yaralanan 22 kişiden 16'sının taburcu edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."