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Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ saldırısında yaralananlara ilişkin yeni açıklama

Sağlık Bakanlığı, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan 16'sı taburcu edildiğini kaydetti.

Güncel
  • 27.10.2024 11:05
  • Giriş: 27.10.2024 11:05
  • Güncelleme: 27.10.2024 11:15
Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ saldırısında yaralananlara ilişkin yeni açıklama
Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik saldırıda yaralanan 22 kişiden 16'sının taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

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