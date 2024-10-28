Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ yaralılarının son durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı TUSAŞ'ta meydana gelen saldırıda yaralanan 22 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini açıkladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'da bulunan tesislerine yönelik saldırıda yaralanan 22 kişiden 17'si taburcu edildi.
Konuya dair açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, 5 kişinin durumunun stabil olduğu bilgisini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17’si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17’si taburcu edildi.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) October 28, 2024
5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.