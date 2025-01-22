Sağlık Bakanlığı'ndan yangın faciasında yaralananların durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasında yaralıların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre 29 yurttaş taburcu edilirken 22 yaralının tedavisi devam ediyor.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, faciada 1'i ağır 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu.