Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ünlüler ürün tanıtımında oynayamayacak

Sağlık Bakanlığı'na bağlı TİTCK'nin yeni düzenlemesine göre ürün tanıtımlarında ünlüler oynayamayacak, ürünün kendisi ile doğrudan ilgisi olmayan ifade ve görüntü kullanılmayacak.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), beşerî tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tanıtım faaliyetlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ürün tanıtım temsilcileri, bu meslek grupları haricindeki sağlık meslek mensuplarına herhangi bir ürün ve benzerini tanıtamayacak, tanıtım malzemesi ve tanıtım materyali veremeyecek.

ÜNLÜLER REKLAMLARDA OYNAYAMAYACAK



Ürün tanıtımlarında, ürün kullanımını gereksiz yönde teşvik edecek veya beklenmeyen riskli durumlara neden olabilecek yanıltıcı, abartılı ya da doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler yer almayacak.

İlgi çekici ve ürünün kendisi ile doğrudan ilgisi olmayan ifade ve görüntü kullanılmayacak. Tanıtımlarda ünlü kişiler kullanılamayacak ve sağlık mensupları izin almadan tanıtımlarda rol alamayacak.