Sağlık Bakanlığı'nın ihalelerinde müdür kıyağı: Denetlediği firmaya genel müdür oldu

Sağlık Bakanlığı’nın eski Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Aydın’ın, altyapı ihalelerinin Fonet isimli şirkete verilmesi için komisyon üyelerine baskı yaptığı iddia edildi. Bakanlıktaki görevinden uzaklaştırılan Aydın, ardından Fonet’te Genel Müdür oldu.

Onur DURMUŞ

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, Bakanlık tarafından illerdeki devlet hastanelerinde gerçekleştirilen altyapı ihalelerinin tek bir şirkete verilmesi için komisyon üyelerine baskı yaptığı iddia edildi.

Bakanlıkta Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde ihalelerden sorumlu olan Şahin Aydın’ın, il sağlık müdürlükleriyle iletişime geçerek ihalelerin Fonet Bilgi Teknolojileri isimli firmaya verilmesini sağladığı öne sürüldü. İddiaya göre böylelikle firmanın en düşük fiyatı vermemesi sağlandı ve teknik yeterliliği bulunmamasına rağmen ise ihaleleri aldı.

Rakip firmaların “ihalelerde usulsüzlük” gerekçesiyle yaptığı itirazların reddedilmesinde de Aydın’ın devreye girdiği iddia edildi.

FONET’E GENEL MÜDÜR OLDU

8 yıl boyunca Sağlık Bakanlığı’nda çalışan Şahin, 2023’te görevden alındı. Aydın, görevden alınır alınmaz Sağlık Bakanlığı’ndayken denetlediği, ihale sürecine dahil olduğu Fonet firmasına Genel Müdür oldu. Ancak Aydın’ın 2531 sayılı Kamu Görevlilerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un 2. Maddesi’nce Fonet firmasında çalışması suç.

Kanuna göre, herhangi bir bakanlıkta çalışmış memurun işten ayrılmasından sonraki 3 yıl boyunca Bakanlık ile ticari faaliyetleri, denetleme ve ihale ilişkileri olan bir özel sektörde çalışması kesin olarak yasaklanıyor.

‘MÜDÜRLERİ DEVREYE SOKUYOR’

Aydın’ın Sağlık Bakanlığı’ndaki görevinden ayrıldıktan sonra da bazı bakan yardımcıları ve müdürleri devreye sokarak Fonet’e ihale verilmesini sağladığı da öne sürüldü. Bakanlıktaki eski görevini kullanarak Ordu, Tokat ve Mardin illeri başta olmak üzere birçok devlet hastanesindeki komisyon üyeleriyle iletişime geçtiği belirtilen Aydın’ın, Fonet Bilgi Teknolojileri’nin teknik şartlara uymadığı durumlarda bile ihaleye katılmasını sağladığı belirtildi.

Bir devlet hastanesinin ihale komisyonundaki yetkili BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bakanlıktan bazı isimler bizi arayarak bazı firmalara ihale verilmemesi konusunda tarafımıza baskı yapıyor” dedi.

MARDİN’DE İHALEYİ KAPTI

Mardin Devlet Hastanesi’nde yapılan altyapı ihalesinde en düşük fiyatı başka firmanın vermesine rağmen ihale Fonet’e verildi. Fonet tarafından yapılan Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında “Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18 Aralık 2023 tarihinde yapılan 55 milyon 980 bin 390 TL ile ikinci en uygun teklifi verdiğimiz ‘36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı’ ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi şirketimiz kazanmıştır” denildi.

ORDU’DA İPTAL BASKISI

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ihalesinde ise Fonet, teklif değerlendirmesinde sonuncu firma oldu. İhale üzerine bırakılan firma ile Fonet arasındaki fiyat farkı yaklaşık 23 milyon TL’ydi. İhale sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Sağlık Bakanlığı’ndan yöneticiler başta olmak üzere farklı kişi ve kurumlardan baskılar gelmeye başladığı iddia edildi. Aydın’ın defalarca Müdürlüğü ihalenin iptal edilmesi yönünde aradığı öğrenildi. Komisyon üyeleri ise yapılan baskılara rağmen ihaleyi onayladı.

BAKANLIĞA ÖZEL YAZI

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ihalesinde İhale komisyonu tarafından yapılan belge sorgulamasında Fonet’in ihaleye katılabilmesi için gerekli olan Kayıt Tescil Sistemi belgesi pasif olarak görüldü.

Firmanın ihaleden elenmesi gerekirken Müdürlük, Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Daire Başkanlığı’ndan Fonet için söz konusu belgenin olduğuna dair özel yazı talep etti. Bunun üzerine Bakanlık firmanın belgelerinin aktif olduğuna dair Müdürlüğe yazı gönderdi. Bu dönemde Aydın, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Danıştay, Müdürlüğün HBYS ihalesinde hata olduğuna dair karar verdi. Kamu İhale Kurumu (KİK) durumun düzeltici faaliyetle giderilmeyeceğini bildirmesine karşın ihale iptal edilmedi. İhaleye katılan firmaların, Danıştay ve KİK kararlarını uygulanması yönünde yaptığı itirazlara cevap verilmedi. İdari ve teknik şartnameye göre iptal edilmesi gereken ihale Fonet’e verildi.

KOMİSYON DİKKATE ALMADI

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü HBYS hizmet alım ihalesinde ise Fonet’in teklifi sınır değerinin altında kalması sebebi ile idare firmadan ‘aşırı düşük’ açıklaması istedi. İhale Komisyonu tüm itirazlara rağmen Fonet’in aşırı düşük açıklamasını kabul ederek, ihaleyi verdi.

İDDİALARI YALANLADILAR

Aydın, ‘ihale sürecinde komisyon üyelerine baskı yapıyor’ yönündeki iddialara yanıt verdi. BirGün’e konuşan Aydın, “Sağlık Bakanlığı’ndan ayrıldıktan sonra Fonet’te Genel Müdür olarak işe başladım. Fonet’te çalışmamın suç olduğunu bilmiyordum. Fonet’in avukatları suç teşkil eden böyle bir durum varsa işe alımım esnasında bunları dikkate almışlardır ve hukuki sürecin takibini yapmışlardır” dedi.

“İhalelerde komisyon üyelerine baskı yaptınız mı?” sorusunu cevaplayan Aydın, “Böyle bir şey söz konusu değil. Eğer böyle bir durum olsaydı ihaleyi alamadığımız hastaneler var. Baskı yapmış olsaydım tüm hastanelerin ihalesini Fonet alırdı” dedi.

BirGün’e konuşan Fonet Bilgi Teknolojileri’nin Avukatı Ayhan Şimşek, Aydın’ın resmi olarak ihalelerde imza yetkisinin olmadığını belirtti. Aydın’ın “Fonet’in teknik olarak yetersiz bulunduğu yerlerde komisyon üyelerini arayarak teknik bilgi vermiş ve bunun da komisyon üyelerince baskı olarak değerlendirilmiş olabileceğini” öne süren Şimşek “Hiçbir hukuksuz işlemimiz olmamıştır. İhalelerde usulsüzlük yapmak mümkün değildir. Aydın’ın Fonet’te çalışması doğrudan bir kanunsuzluğu ortaya çıkarmaz ama dolaylı yoldan bir kusur olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.