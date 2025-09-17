Sağlık Bakanlığı şiddete sessiz!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, sağlık çalışanlarına dönük artan şiddete ilişkin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı. “Sağlıkta şiddet sistemin çürümüşlüğüdür” pankartının açıldığı açıklamada konuşan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Songül Haşimoğulları, "kışkırtılmış sağlık sisteminin şiddetin önünü açtığını" söyledi.

MA’da yer alan habere göre, Haşimoğulları, bulundukları hastanede 11 Eylül’de Acil serviste sağlık emekçilerine dönük şiddet yaşandığını aktardı. Songül Haşimoğulları, 1 gün geçmeden bu kez de mr bölümünde 4’ü kadın 5 sağlık emekçisine şiddet uygulandığını kaydetti. Songül Haşimoğulları, "Biz, hayat kurtarmak için gece gündüz emek veren sağlık emekçileri, kendi yaşamlarımızı tehdit eden bir ortamda çalışmak zorunda bırakılmayı kabul etmiyoruz. Hastane yönetimi görevini yerine getirmemekte, güvenlik önlemlerinde sınıfta kalmakta. Sağlık Bakanlığı ise taleplerimize rağmen caydırıcı ve etkili adımlar atmamakta, sağlıkta şiddetin sürmesine göz yummaktadır. Sağlıkta şiddet sona erene kadar susmayacağız” dedi.

İFADESİ ALINMADAN SERBEST BIRAKILMIŞ

İstanbul Sarıyer Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın doğum acil servisinde nöbetçi olan Dr. Ayşenur Kundak ile birlikte nöbetçi hemşirelere yönelik hasta ve hasta yakınları tarafından darbedildi. Olaya ilişkin İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, Kundak’ın kayıt açtırmadan ilaç isteyen hastaya, kayıt açtırıp muayeneye gelmesini söylediği için şiddete uğradığı kaydetti. Saldırının ardından polis merkezine götürülen zanlıların ifadeleri alınmadan serbest bırakıldığı bilgisi verilen açıklamada “Birim içerisinde güvenlik kameralarının olmaması, ‘Beyaz Kod’ vermek için hastane santraline bağlanılamaması, güvensiz çalışma koşullarımızı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Hastane yönetimi ise sağlık çalışanlarını hedef alan şiddete ve birimdeki hayati ihmallere karşı sessiz” denildi.