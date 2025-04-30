SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI: 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman? 3 bin 658 işçi alımı başvuruları nereden yapılacak?

2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı içerisinde 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacağına dair ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman sorusu gündeme geldi. Söz konusu işçi alımı ilanında ise Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları detayları hakkında bilgiler yer verildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı için adaylar İŞKUR'un internet adresinden işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman? 3 bin 658 işçi alımı başvuruları nereden yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı 2025 sürekli işçi alımına dair ayrıntılar!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvuruları 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. İşçi alımı ilanına başvuracak adaylar için ise müracaat İŞKUR olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi olan https://www.iskur.gov.tr/ sitesi üzerinden gerçekleşecek. Başvuruda bulunacak olan adaylar T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ

5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanına adayların başvurularının tamamlanması sonrası kura çekimi gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekilişi işlemlerinin 30 Mayıs'a kadar tamamlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı işçi alımına başvuracak adaylar için duyurulan başvuru şartları şu şekilde: