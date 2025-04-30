SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI: 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman? 3 bin 658 işçi alımı başvuruları nereden yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ne zaman araştırmaları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru tarihleri için geri sayım başlamışken Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartlarına dair ayrıntılar gündemdeki yerini aldı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman? 3 bin 658 işçi alımı başvuruları nereden yapılacak? İşte detaylar!
2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı içerisinde 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacağına dair ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman sorusu gündeme geldi. Söz konusu işçi alımı ilanında ise Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları detayları hakkında bilgiler yer verildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı için adaylar İŞKUR'un internet adresinden işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman? 3 bin 658 işçi alımı başvuruları nereden yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı 2025 sürekli işçi alımına dair ayrıntılar!
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvuruları 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. İşçi alımı ilanına başvuracak adaylar için ise müracaat İŞKUR olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi olan https://www.iskur.gov.tr/ sitesi üzerinden gerçekleşecek. Başvuruda bulunacak olan adaylar T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ
5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanına adayların başvurularının tamamlanması sonrası kura çekimi gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekilişi işlemlerinin 30 Mayıs'a kadar tamamlanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Sağlık Bakanlığı işçi alımına başvuracak adaylar için duyurulan başvuru şartları şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan özel niteliklere sahip olmak.