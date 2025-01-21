Sağlık Bakanlığı: Yakınlarınızın tedavi gördüğü hastaneyi öğrenmek için ALO 184'ü arayabilirsiniz

Sağlık Bakanlığı, otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla ilgili bir payaşım yaptı.

Bakanlık sosyal medya hesabından şu açıklamayı kaydetti:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz."

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Yangının saat 03.27'de çıktığı açıklanırken henüz yangının nedeni kesin olarak belirlenmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye gitti.

Otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındı.