Sağlık Bakanlığı: Yangın faciasında yaralanan 40 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 51 kişinin yaralandığı yangın faciasında yaralıların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre 40 yurttaş taburcu edilirken 10 yaralının tedavisi devam ediyor.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, faciada 1'i ağır 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ağır yaralanan yurttaş hayatını kaybetmişti.