Sağlık Bakanlığı: Yangın faciasında yaralanan 44 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 51 kişinin yaralandığı yangın faciasında yaralıların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre 44 yurttaş taburcu edilirken 6 yaralının tedavisi devam ediyor.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 6 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, faciada 1'i ağır 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ağır yaralanan yurttaş hayatını kaybetmişti.