Sağlık Bakanlığı’na çağrı: Bu yanlıştan vazgeçin

Haber Merkezi

Konteynerlerde hizmet veren ASM’lerin ödeneklerinin düşürülmesine tepkiler sürüyor. Sağlık Bakanlığı’na ‘‘Bu yanlıştan vazgeçin’’ diyerek çağrı yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Hatay’da 6 Şubat depreminde birinci basamak sağlık hizmeti sunan 56 Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) yıkıldığını anımsattı.

Açıklamada ‘‘Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nün 25 Ağustos 2025 tarihli, konteyerde hizmet veren ASM’lerin en geç 29 Ağustos 2025 tarihine kadar grup denetimlerinin yapılması yazısı ile denetimler yapılmış ve gruptan düşürme süreçleri başlamıştır. Gruptan düşürme nedeniyle ASM’lere ilave ödenekler kesilecek, ASM’lerde hizmet üreten 200’e yakın ASM çalışanı ve temizlik hizmeti emekçisi işsiz kalacaktır. Hatay halkının sağlık hakkı ile hekimlerin ekonomik ve özlük hakları önündeki bu yanlış uygulamadan ivedi bir şekilde vazgeçilmeli, deprem bölgesine yönelik pozitif ayrımcı uygulamalar hayata geçirilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir ise “Deprem sonrası hâlâ yeni binalar gösterilmediği gibi şimdi de konteyner ASM’lerin zaten yetersiz olan ödeneklerinin azaltılması planlanıyor. Bu en hafif tabiriyle vicdansızlıktır” dedi. Kandemir, ödenek kesintisinin hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşları mağdur edeceğini kaydetti.