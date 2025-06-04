Sağlık Bakanlığı’ndan kanser ilacına ambargo

Türkiye’de yaklaşık 250 bin kanser hastası var. Hastalar, özellikle SGK ödeme kapsamında bulunmayan kanser ilaçlarına erişimde büyük sıkıntılar yaşıyor. İlaçların büyük kısmı ecza depolarında bulunamıyor. Bulunan ilaçların bir kısmı da SGK’nın ödeme kapsamında değil. Hâlihazırda SGK’nın ödeme listesinde bulunmayan bu ilaçlara hastalar yalnızca kendi imkânlarıyla ulaşabiliyor. Özellikle akıllı ilaçlar ve ithal ilaçlarda sıkıntı büyük.

İlaç sorunu yaşayan yurttaşlardan biri de İstanbul’da yaşayan 59 yaşındaki Kemaliye Cücen. Mide ve rahim kanseri olan Cücen’in ilk teşhis konulmasının ardından yaklaşık 3 yıldır kemoterapi tedavisi gördüğü ancak gelinen noktada bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Cücen’in doktorları ise tedaviden sonuç alınamaması sonra yaklaşık 20 gün önce ‘Pembrolizumab’ etken maddeli isimli akıllı ilacı önerdiği ve ailenin de uygun görmesi sonra Sağlık Bakanlığı onayı için yazı gönderdi.

Doktorların ilacın temini ve kullanımı için iki kere onay yazısı göndermesine rağmen Sağlık Bakanlığı onay vermedi. Endikasyon dışı ilaç başvurusuna gelen yanıtta, “Başvurunuz, Kurumumuzca ilgili branşta görevlendirilmiş akademisyenler tarafından güncel bilimsel veriler doğrultusunda değerlendirilmiştir. İlgili ilacın ilgili tanıda hasta özelliklerine uyan durumlarda yeterli etkinlik verisi bulunmadığından başvurunuz Kurumumuzca uygun görülmemiştir” denildi.

Cücen ve yakınları Bakanlığın ret kararına tepki gösterdi: “Kemaliye Cücen’in yaşaması için bu ilaç tek şansı.”