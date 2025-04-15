Sağlık Bakanlığı’ndan 'normal doğum' açıklaması

Sivasspor’un Fenerbahçe ile yaptığı maç öncesi sahaya ‘‘Doğal olan normal doğum’’ pankartıyla çıkmasına yönelik tepkiler devam ederken Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu 'kampanyanın' yönlendirme veya dayatma olmadığını ileri sürdü.

Bakanlığın açıklamasında, "Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Normal doğum" sözünü kullanmaya devam eden Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye’de her 100 doğumun 61’i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise bu oranın yüzde 10–15 aralığında kalmasının hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir.

Bilimsel araştırmalar, normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyon ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bebek açısından normal doğum; anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır.

Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."

NE OLMUŞTU?

Sivasspor’un, Fenerbahçe ile yaptığı maç öncesi sahaya ‘‘Doğal olan normal doğum’’ pankartıyla çıkması kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. ‘‘Neyin ‘normal’ olduğuna siz karar veremezsiniz’’ diyen kadınlar ‘‘Sezaryen ‘anormal’ olmadığı gibi, vajinal doğum da ‘normal’ değildir. Doğum yöntemi; kadının ve bebeğin tıbbi, ruhsal, zihinsel, sosyoekonomik gibi çok çeşitli koşulları göz önünde bulundurularak, bütüncül bir yaklaşımla karar verilir. Kimse ‘normal’ diyerek dayatamaz’’ diyerek erkek futbolcuların taşıdığı pankarta ve söz konusu yaklaşıma tepki gösterdi.

Konunun sorulduğu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu pankartı “normal” bulduğunu söylemişti. Memişoğlu, tepkilere yönelik soruya “Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?” diyerek yanıt vermişti.