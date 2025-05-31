Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü öğrencileri hedef almıştı: İktidarın gölge üniversiteleri

HABER MERKEZİ

19 Mart Saray darbesine karşı üniversitelerde yükselen eylemlerin ardından geçtiğimiz gün öğrencileri tehdit eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’a karşı tepkiler sürüyor.

Öğrencileri, “Bu kadar da açık söylüyorum. Eylem yapan arkadaşlarımız yarın bu üniversite külliyesine girmeyecekler ve giremeyecekler. Okumaya gelene paspas olmaya hazırım. Eylem yapmaya gelene dağ gibi durmaya da hazırım” sözleriyle tehdit eden Aydın’a karşı Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri BirGün’e konuştu.

28 Mayıs Çarşamba günü, mezuniyet fotoğraf çekimleri için üniversitenin Hamidiye Kampüsü’nde orta bahçede buluştuklarını belirten öğrenciler, “Bahçede yer alan bir grup sıra arkadaşımız, kadınları anmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalık yaratmak için toplanmıştı. Bizim de ilgilimizi çekti ve oraya odaklandık. Ardından üniversite yönetimi ve ÖGB oradaki arkadaşlarımıza sert bir müdahaleyle karşılık verdi” ifadelerine yer verdi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN RESİMLERİ YIRTILDI

“Öldürülen kadınların resimlerinin ve isimlerinin yer aldığı kâğıtlar yırtılmak istendi, zor kullanarak söküldü” diyen öğrenciler şöyle konuştu:

“Rektör de bu olay üzerine çıkıp bu arkadaşlarımıza festivalde tehditler savurdu. 19 Marttan bu yana çeşitli eylemlere bireysel dahi katıldığımızı duyan bilen hocaların ve yönetimin bizlere yönelik oluşturduğu baskının yanı sıra, bu yaşanan son olay sırf “Kadına yönelik şiddete karşı” farkındalık oluşturmak istenilen bir etkinliğe yönelikti. 2 aydır üniversitelilerin mücadelesinden, Gezi Direnişini anmaktan ve kadınların mücadelesinden korkan iktidarın gölge üniversitesi. Eylem diye adlandırdıkları şey bununla sınırlıyken kadın nefretinin ülkemizde ve üniversitemizde geldiği son nokta da ortadadır.”

YENİ ŞAFAK’IN TAVRINI KABUL ETMİYORUZ

Öte yandan rektör Kemalettin Aydın’ın tehditlerinin ardından yandaş Yeni Şafak gazetesi de eylem düzenleyen öğrencileri hedef almıştı. Yeni Şafak’ın haberinde okulun Erdoğan tarafından kurulduğundan bahsederken “Zıplamayan Tayyipçi” sloganı atan öğrenciler hedef gösterilmişti.

Buna dair de konuşan üniversite öğrencileri, “Yeni Şafak’ın bu tavrını kabul etmiyoruz” dedi.