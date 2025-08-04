Sağlık bütçesi halka değil şirketlere aktı

Halkın sağlığına ve koruyucu sağlık hizmetlerine yeteri kadar bütçe ayırmayan AKP iktidarı, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ile hayata geçirilen şehir hastanelerine devasa harcamalar yaptı. Bu durum Sağlık Bakanlığı’nın Faaliyet Sınıflandırması tablosuna da yansıdı. Bütçede KÖİ Modeli ile yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetlere, 52 milyar 183 milyon TL harcanırken, birinci basamak sağlık tesislerinin yapım, tefrişat ve onarımına 3 milyar 479 milyon, koruyucu sağlık hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonuna 7 milyar TL, aşılama hizmetlerine 3 milyar 177 milyon TL ödenmesi dikkat çekti. Bu durum "Bakanlık koruyucu sağlığa bütçe ayırmıyor" yorumlarına neden oldu.

BÜTÇENİN %15’İNİ YUTTU

‘‘Kamunun cebinden bir kuruş çıkmayacak” denilerek başlatılan KÖİ projeleri, yurttaşın sırtındaki en büyük yüklerden biri. Şehir hastaneleri için Hazine’den çıkan para her yıl katlanarak artarken, bu yıl şehir hastanesi müteahhitlerine ödenecek toplam tutarın 100 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Bakanlığın açıkladığı 2025 faaliyet sınıflandırması tablosuna göre, sadece 2025’in ilk 6 ayında, 18 şehir hastanesi için Hazine’den 52 milyar 183 milyon TL kira ve hizmet bedeli ödenmesi dikkat çekti.

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Fahri Yüce Ayhan, bakanlığın faaliyet tablosunu BirGün’e değerlendirdi. Ayhan, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan Bütçe giderlerinin faaliyet sınıflandırılması tablosuna göre KÖİ modeli ile yapılan ‘Sağlık Tesislerine Yönelik Faaliyetler Haziran 2025’ itibariyle 52 milyar 183 milyon 790 bin 186 liralık bir harcama kalemi olduğunu, bu rakamın detayları açıklanmamakla birlikte halen faaliyette bulunan 18 şehir hastanesinin hizmet bedeli olduğunun öngörülebileceğini söyledi. Ayhan, ‘‘Yani Sağlık Bakanlığı tedavi hizmetlerine ayırdığı bütçenin yüzde 15’ini 18 şehir hastanelerine hizmet bedeli olarak ödemiş’’ dedi. Bu yılın Sağlık Bakanlığı bütçesinin de bir önceki yıla göre yüzde 17,4 oranında azaltıldığını anlatan Ayhan, ‘‘2025 yılı bütçesi 1 trilyon 20 milyar 317 milyon 291 bin TL olarak açıklanmış. Oysa şehir hastanelerine yapılan ödeme her yıl artmaktadır. Bakanlığın 2025 yılı bütçesinden en az 104 milyar 602 milyon TL, kira ve hizmet bedeli olarak ödenecektir. Bu rakam Bakanlığın tedavi edici hizmetler için ayırmış olduğu bütçenin yüzde 14.7’sine karşılık gelmektedir. Bir başka ifade ile Sağlık Bakanlığına ait 925 hastaneye bütçenin yüzde 85’i ayrılırken 18 şehir hastanesine yüzde 15’i ayrılmaktadır değerlendirmesini yaptı. Ayhan, özetle şu tespitleri yaptı:

•Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgilere göre 18 şehir hastanesinin toplam yatak sayısı 28 bin 842.

• Yatak sayısını bir hizmet parametresi olarak alıp karşılaştırırsak şehir hastanelerinde bir yatak başına ödenen miktar Haziran 2025 itibariyle 1 milyon 809 bin lira.

• Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılı itibariyle kamu hastanelerindeki toplam yatak sayısı 171 bin 932 olarak açıklanmış. Tabloya göre devlet hastanesi hizmetleri, eğitim ve araştırma hastanesi hizmetleri, hizmet kalemlerinin toplamı ise 255 milyar 228 milyon 89 bin 884 lira – diğer kamu hastanelerinde birim yatak için yapılan harcama için 1 milyon 500 bin lira civarında oluyor.

Doktor F. Yüce Ayhan

İzmir Tabip Odası Başkanı

TEK DOZ HPV AŞISI ALINAMAZ

• 2025 yılı bütçesinde Sağlık Bakanlığı’na ayrılan pay sadece yüzde 6,9’dur. Buna göre, yıl boyunca her bir yurttaşın sağlık hizmeti için yalnızca 11 bin 784 TL ayrılmıştır.

• Bakanlık bütçesinden sağlık emekçilerine ödenecek maaş ve ücret çıkartıldığında ise geriye kişi başına yalnızca 4 bin 460 TL kalmaktadır.

• Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçesinin yalnızca yüzde 26,8’i (273 milyar 585 milyon 813 bin TL), kişi başına da yalnızca 3 bin 160 TL koruyucu sağlık hizmetleri için ayrılmıştır. Koruyucu sağlık hizmetleri için kişi başına ayrılan bütçe ile eczaneden tek bir doz HPV aşısı dahi satın alınamamaktadır.