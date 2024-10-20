Sağlık bütçesi yurtdışına akmış

Çöken sağlık sistemi yenidoğan çetesi ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. İktidar, halkın sağlığını piyasanın eline bırakırken milyonlarca lirayı yurtdışına transfer etti.

Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışında işlettiği hastanelere, bakanlık bütçesinden 8 ayda 214 milyon lira aktardığını ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın Bütçe Raporu’nda yer alan bilgilere göre bakanlık tarafından Sudan, Somali, Nijer ve Kırgızistan’da inşa edilen ve işletilen hastanelere sadece 8 ayda 214 milyon lira harcadı.

İktidarın sağlık politikalarına tepki gösteren CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, 13 ilin devlet hastanesi olmadığına vurgu yaparak, “Sağlık yatırımlarını Afrika’ya değil Anadolu’ya yap” çağrısında bulundu. Yurt dışındaki hastaneler için 8 ayda harcanan paraya dikkat çeken CHP’li Akay, harcamaları şöyle sıraladı: “2014 yılında hizmete açılan Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 24 milyon 192 bin 253 lira, 2014 yılında hizmete açılan Mogadişu Somali- Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 76 milyon 164 bin 833 lira, 2019 yılında hizmete açılan Nijer- Türkiye Dostluk Hastanesi’ne 46 milyon 32 bin 813 lira, 2021 yılında hizmete açılan Bişkek Kırgız- Türk Dostluk Devlet Hastanesi’ne 68 milyon 16 bin 245 lira olmak üzere 2024 yılının ilk 8 ayında toplam 214 milyon 406 bin 145 lira.” Yurtdışına aktarılan milyonlara karşın ülkede 13 ilde devlet hastanesi bulunmadığına dikkat çeken CHP’li Akay, “Karabük, Ağrı, Aksaray, Amasya, Adıyaman, Çorum, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Niğde, Siirt ve Uşak illerinin Merkez ilçelerinde devlet hastanesi yok. Her konuda vatanın öz evlatlarına üvey evlat muamelesi yapan iktidar, bu muameleyi sağlık alanında da yapmış. İktidara çağrıda bulunuyoruz, sağlık yatırımlarını Afrika’ya değil Anadolu’ya yap” dedi.

Yabancı hastalara verilen sağlık hizmeti için harcanan paralara da değinen CHP’li Akay, “GSS prim borçlarını ödemediği gerekçesiyle haciz işlemi başlatılacağına dair 10 milyona yakın vatandaşımıza telefon mesajı gönderildi. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, ülkemizde tedavi talebinde bulunan yabancı hastalara verilen hizmetler için 8 ayda 28 milyon 407 bin lira harcanmış. Vatandaşlarımızın alın terini yabancılar için harcayan iktidar, vatandaşlarınızı ise sağlık hizmetlerinden mahrum ediyor. Bu durum asla kabul edilemez” dedi.