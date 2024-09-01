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Sağlık çalışanına saldırı: Hemşire iki kez beyaz kod verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir hemşire, darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Güncel
  • 01.09.2024 01:09
  • Giriş: 01.09.2024 01:09
  • Güncelleme: 01.09.2024 01:13
Kaynak: İHA
Sağlık çalışanına saldırı: Hemşire iki kez beyaz kod verdi
İHA


Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir düğün sırasında rahatsızlanan F.H., düğün salonunun hemen arkasında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye getirilen F.H.’nin yakınları, burada hastane yetkilileri ve hemşirelerle, hastanın yeterince ilgilenilmediği iddiasıyla tartışma yaşadı. Olayın büyümesi üzerine, F.H.’nin oğlu O.H., hastanede hemşirelerin bulunduğu masaya yönelerek sözlü saldırıda bulundu. Hemşireler, üst üste iki kez beyaz kod vererek acil yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, F.H.’nin yakınlarını sakinleştirmekte zorlandı.

Durumun ciddiyeti üzerine hastanenin gece amiri V.K. de olay yerine geldi. Ancak V.K.’ye de yönelen düğün sahipleri, polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.

Taraflar olaydan sonra birbirinden şikayetçi oldu.

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