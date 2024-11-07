Sağlık çalışanları lokma dağıttı: "Bakan istifa, aile hekimlerinin ruhuna fatiha"

Meslek örgütleri ve hekimler tarafından tepkiye neden olan ve "eziyet yönetmeliği" olarak nitelendirilen "Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" ile ilgili eylemler sürüyor.

Muğla'da TTB Muğla Şubesi, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Muğla Aile Hekimleri Derneği, Muğla Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, SES Muğla Şubesi, Genel Sağlık İş Muğla Şubesi, Birlik Sağlık Sen Muğla Şubesi üyeleri eylem düzenledi.

Eylemde Birlik ve Dayanışma Sendikası Muğla Temsilcisi Can Kirişçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na istifa çağrısı yaparak "Bakan istifa, aile hekimlerinin ruhuna fatiha" dedi.

"KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ AKSAYACAK"

Kirişçi, ardından tüm sağlık çalışanları adına açıklama yaptı. Yönetmelikten 85 milyon yurttaşın etkilendiğini ifade eden Kirişçi, "Yönetmelikte dayatılan 6 ayda bir zorunlu hasta takibi, Dünya’nın hiçbir yerinde olmayan bilim dışı bir uygulamadır. Aile sağlığı merkezlerine yapılan zorunlu hasta çağrıları; asıl takip etmemiz gereken bebek, çocuk, gebe ve yaşlılarımız için olan koruyucu sağlık hizmetlerini aksatacaktır. Sağlıklı bir bireyin 6 ayda bir doktor ziyaretine zorlanması, kaynakların verimsiz kullanılmasına yol açacaktır" dedi.

Sağlık haracamalarına ve iş gücü kaybına dikkat çeken Kirişçi, "Yeni yönetmelik, hekimlerin bilimsel ve özgür meslek anlayışını hiçe saymaktadır. Hastanın sağlık durumunu, formüller ve hesaplamalarla belirlemeye çalışmak; hekimlerin hastaya özel tedavi uygulamasını engelleyecektir. Bu tür formülsel kısıtlamalar konulması mesleki onurumuza yapılan bir saldırıdır. Hastaya ihtiyacı olan ilacı yazmamız engelleniyor, hastaneye sevk etmemiz engelleniyor. Hedef puanlar ortaya atılarak aile hekimlerinin ve Aile sağlığı çalışanlarını yarısı sözleşme fesih riskiyle karşı karşıya bırakılıyor ve mesleki güvencemiz ortadan kaldırılıyor" ifadelerini kullandı.

Kirişçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zulüm yönetmeliği yüzünden istifa edecek meslektaşlarımız var. Aile hekimlerine salgınları önle, kanserleri yok et, engelleri ortadan kaldır deniyor. Dünyanın bile çözemediği sorunlar, bizlere yükleniyor. Bırakın mesleğimizi yapalım Bırakın hastalarımıza gereken hizmeti verelim. Diplomamıza uzattığınız eliniz aile hekimliğine bir darbedir.

"KANMIYOR VE BOYUN EĞMİYORUZ"

Son dönemde ortaya çıkan “yeni doğan çetesi” skandalı, denetim eksikliklerini ortaya koymaktadır. Bakan, bu skandala karşı sorumluluk almak yerine aile hekimlerine baskı yaparak gündem değiştirmeye çalışmaktadır. Biz bu duruma kanmıyor ve boyun eğmiyoruz. Yönetmeliği idareci olduğunuzda gördüğünüz sorunlar üzerine hazırladığınızı söylüyorsunuz Müdürlüğünüz zamanında aile hekimlerine düşman olmak yerine hastanelerinizi gerçekten denetleseydiniz şimdi o bebeklerimiz yaşıyor olacaktı. Kulaklarınızı tıkadığınız aile hekimleri ve Aile sağlığı çalışanları olarak hem kendi haklarımıza sahip çıkacağız hem de gözden çıkardığınız bebeklerimizin.

Bugün burada, yalnızca mesleki haklarımız için değil, aynı zamanda halkımızın güvenliği ve onuru için de bulunuyoruz. Tüm bu haksız uygulamalara karşı güçlü bir sesle dur diyoruz. Bakan’a sesleniyoruz; eğer halkımızın sağlığını hekimlerin ve Aile sağlığı çalışanlarının onurunu koruyamıyorsanız, yapmanız gereken tek şey istifa etmektir. Aile hekimleri olarak hakkımızı savunmaya devam edeceğiz ve zulüm yönetmeliğini kabul etmeyeceğiz. Bu yüzden sağlık yöneticilerinin dikkatini çekmek için 5-6-7 Kasım günleri iş bırakma eylemi yapıyoruz. Eğer bu yönetmelik geri çekilmezse gereken hiçbir eylemden çekinmeyeceğiz."