Sağlık çalışanlarına "bir maaş ikramiye" talebi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına bir maaş ikramiye ödenmesi talebinde bulundu.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık profesyonellerinin vazgeçilmez olduğunu belirterek, her bir sağlık çalışanının birbirinden kıymetli olduğunu vurguladı.

Emeklerin karşılıksız kalmaması gerektiğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti: "14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık profesyonellerine bir maaş ikramiye ödenmeli, onların hak ettikleri değeri görmeleri sağlanmalıdır. Sağlık-Sen olarak bu çağrımızı yineleyecek, önümüzdeki toplu sözleşme masasında da bu talebimizde ısrarcı olacağız."