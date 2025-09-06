Sağlık çalışanlarının iş güvencesi ortadan kalkıyor

Aile Sağlığı Merkezi Hekim, Ebe ve Çalışanlarının üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası, 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hakkında uyarılarda

bulundu.

Yeni yayımlanan yönetmelik düzenlemesi ile sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik hukuki ve idari kılıf hazırlandığını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, “Bilimsel gerçeklerle ilgisi olmayan, objektiflikten uzak değerlendirme kriterleri –özellikle “hasta memnuniyeti” gibi keyfi performans ölçütleri– hekimleri, ebeleri ve hemşireleri değersizleştirmekte, mesleki itibarlarını zedelemektedir. Aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetin kalitesi, memnuniyet anketleriyle değil, bilimsel veriler ve sağlık göstergeleri üzerinden değerlendirilmelidir” dedi.

YARGININ İPTAL ETTİĞİ UYGULAMALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Bu yaklaşımın halk sağlığını öncelemekten çok, siyasi çıkar sağlamaya yönelik olduğunu ifade eden Dr. Ahmet Mehlepçi, daha önce yargı tarafından iptal edilen uygulamaların, yeni yönetmelik düzenlemeleriyle tekrar gündeme getirildiğine dikkat çekti. Dr. Mehlepçi “Bu yönetmelik çalışanların adalet ve güven duygusunu sarsmakta, motivasyonlarını yok etmekte ve sağlık çalışanları arasında tükenmişliği en üst noktaya çıkarmaktadır” diye konuştu.

Söz konusu düzenlemenin, sağlık emekçilerini yeniden hastalarıyla karşı karşıya getirme tehlikesi barındırdığını da ifade eden Dr. Ahmet Mehlepçi çalışma barışını ve hizmet kalitesini zedeleyen, halk sağlığına hiçbir katkısı olmayan, sağlık çalışanlarını değersizleştiren bu yönetmeliği kesinlikle kabul etmediklerini açıkladı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, “Bizler, halkın sağlığına ve sağlık çalışanlarının onuruna sahip çıkıyoruz. Bu düzenlemenin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Yönetmelikten bazı maddeler:

-Vali sözleşme yapma yetkisini Bakanlığın onayı ile İl Sağlık Müdürüne devredebilir

-Sözleşme süresi sonunda görevine devam etmek isteyen aile hekimi ve aile sağlık merkezi çalışanlarının sözleşmeleri, göstergelere göre aile hekimliği biriminin aldığı puanın 70 ve üzerinde olması halinde yenilenir.

-Hesaplanan ara puan, aylık tutulması gereken nöbet hizmetlerinin ücretini de içerdiğinden aylık nöbet hizmetlerinin 96 saatten az olmamak kaydıyla 5 nöbet olması halinde uygulanır. Aylık nöbet tutulmayan her 8 saat için 1,65 katsayısı yüzde 8 azaltılarak ara puana ulaşılır.

-Aile hekimliği birimi hizmetlerinden Bakanlıkça belirlenen memnuniyet kriterleri çerçevesinde vatandaşlar tarafından yapılan değerlendirmelerin il oranının veya Türkiye oranının üzerinde olması halinde tavan ücretin % 6,3'ü,

Toplum sağlığını korumak üzere bilimsel kılavuzlar çerçevesinde akılcı ilaç uygulamalarının aile hekimince kullanım oranının il oranının veya Türkiye oranının ya da bir önceki yılın aynı ayının kendisine ait oranının veya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortalamalarının % 30'undan fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen hedefin altında olması halinde tavan ücretin % 6,3'ü,"

Yapılacak teşvik ödemesinde; akılcı ilaç uygulamalarına yönelik olarak antibiyotik, anti-enflamatuar, PPI gibi ilaç gruplarının yanı sıra yıllık, dönemlik, birim türü ve/veya bölgesel hedefler ve ödeme ağırlıkları Bakanlıkça belirlenir."

"Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine; hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya, çalıştırdığı işçi statüsündeki personelin kıdem ve ihbar tazminatı dahil ücret, fazla mesai alacağı gibi tüm işçilik alacakları ile bu personele ilişkin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Bakanlıkça belirlenecek asgari fiziki ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için her ay tavan ücretin % 50'sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır.