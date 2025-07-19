Sağlık emekçileri eylemsizliği reddediyor

Havin ŞENER

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) ve SES İstanbul şubeleri, İstanbul Şubeleri Bahçelievler Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Burada eylemde olan işçiler de BirGün’e, Öz-Sağlık-İş ile beraber Hak-İş’in yetersiz zam oranlarını kabul etmesinden endişeli olduklarını belirterek "Eylemlerle tepkilerini göstermelerini beklerdik. Biz her gün Türk-İş’in takvimine göre eylemler yaptık, onlar sessiz kaldı. Zaten kafalarını kuma gömüp eylemsiz kalmaları bu oranlara bakışlarını belli ediyor" diye konuştu.

SARI SENDİKA OYALIYOR

Burada gerçekleştirilen basın açıklamasını Sağlık-İş İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Erkan Güven okudu. Yaklaşık 8 aydır KÇP’de somut adım beklediklerini ancak Öz-Sağlık-İş tarafından devamlı oyalandıklarını ifade eden Güven, "2024 yılında yetkiyi alan Öz-Sağlık-İş Sendikası 8 aydır TİS yapmayarak bizleri mağdur etmekte ve Aile Bakanlığı işçisini de, sorunlarını da göz ardı etmektedir. Kamu çerçeve protokolünün bağlayıcılığı olmamasına rağmen aylardır ‘Görüşmedeyiz’ diyerek işçileri oyalamaktadır. En düşük taban ücrete mahkûm edilmiş, Aile Bakanlığı işçisinin dayanacak gücü kalmadı. Sefaletin değil, insanca çalışma koşullarının olduğu bir sözleşme istiyoruz. Bu adaletsizliğe, ağır çalışma koşullarına, insafsız sömürüye hayır diyoruz. Geçinemiyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Talebimiz olan 1800 taban ücret + yüzde 50 zam talebimiz tavizsiz kabul edilsin.”

YOKSULLUKLA MÜCADELE

SES İstanbul Şubeleri ise 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde taleplerini duyurdu. Sosyal hizmet uzmanı Emre İpar tarafından okunan ortak basın açıklamasında "Sosyal hizmetler alanında çalışan emekçiler olarak yoksulluğun, yoksunluğun ve dezavantajlı olmanın bir insan için ne demek olduğunu ve bunun nasıl önleneceğini de en iyi bilenleriz. Bu nedenle temel mücadelemiz yoksullaşmamak, yoksullaştırmamak ve insanca yaşayabilecek koşulların yaratılmasıdır" denilerek tüm çalışanlara insanca yaşayacak ücret talebinin altı çizildi.