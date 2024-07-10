Sağlık emekçileri nöbet ücretlerini talep ediyor

Emek Servisi

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şubesi, Balcalı Hastanesi’nde çalışan asistan doktorların nöbet ve diğer ek ödemelerdeki gecikmelere dair basın açıklaması düzenledi. Sağlık emekçileri, nöbet ücretleri ile performans ödemelerinin yatırılmasını istedi

Hastane bahçesinde yapılan açıklamayı SES Asistan Temsilcisi Dr. Mehmet Kanık okudu. Kanık, “Bu yılın ocak ayına kadar ek ödemeler ve nöbet ücretleri en geç ayın 20’si gibi hesabımıza geçerdi ancak ocak ayından beri bu ödemeler hep ileri tarihe kaydırılmaya başlandı. Mağduruz ama hâlâ köle gibi çalışmaya da mahkumuz. Nöbet ücretlerinin ve performans ödemelerinin ayın 20’sinden önce yatırılmasını, aksaklığa neden olan tüm durumlar için çözüm üretilmesini istiyoruz. Rektörlük ile görüşülerek performans ödemelerinde yeni bir iyileştirme yapılmasını ve deprem ödenekleri için ciddi bir adım atılmasını talep ediyoruz” dedi.