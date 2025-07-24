Sağlık emekçileri TİS öncesi hakları için ses yükseltti

Alp FINDIKCIOĞLU

Kamu emekçileri, yaklaşan TİS görüşmeleri öncesinde bir araya gelerek ses yükseltti. SES'te örgütlü sağlık emekçileri insanca yaşayacak ücret ve hak gasplarına karşı taleplerini basın açıklaması ile duyurdu. 1 Ağustos'ta başlayacak 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), üniversite hastanelerindeki ağır çalışma koşullarına ve artan hak kayıplarına dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı. İstanbul Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Üniversite Hastanesi önünde dün bir araya gelen sağlık emekçileri birlik ve mücadele çağrısı yaptı.

SES Merkez Yürütme Kurulu adına açıklamayı İş Yeri Temsilcisi Armanç Yılmaz okudu. Yılmaz, geçtiğimiz hafta Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işçilerine teklif edilen yüzde 24'lük zam oranını eleştirerek aynı oranın sağlık emekçilerine de reva görülmesinden endişe duyduğunu ifade etti. Yılmaz, "Sadece sağlıkçılar değil, bu ülkedeki bütün emekçiler ağır bir vergi yükünün ve sistematik yoksullaşmanın altında eziliyor. Bu sözleşme sadece bir ücret pazarlığı değil, yaşam koşullarına müdahale süreci" diye konuştu.

Açıklamada, özellikle üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekilerek bu kurumların adeta “sağlık kompleksi” adı altında, nitelikli hizmet vermekten uzak, personel ve malzeme yetersizliği içinde çürümeye terk edildiği belirtildi.

SES, 8. Dönem TİS sürecine ilişkin bazı taleplerini şöyle sıraladı:

• İnsanca yaşanacak temel ücret

• Vergide adalet

• 5 yıla 1 yıl yıpranma hakkı ile kadrolu, güvenceli çalışma koşullarının sağlanması.