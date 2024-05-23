Sağlık emekçileri ‘vergi adaleti’ için alanlara çıktı

Emek Servisi

Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle çalışanlar bir yandan yüksek enflasyon bir yandan adaletsiz vergi ve kesinti yükü altında eziliyor. Birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık emekçileri 12 haftadır, vergide adalet taleplerini dile getirmek amacıyla her hafta eylem yapıyor. İstanbul, Adana, Hatay, Antalya, Denizli, Mersin, Antep, Urfa ve Batman’da çalıştıkları aile sağlık merkezleri önünde açıklama yapan sağlık emekçileri, vergi kesintilerinin her ay sabit tutulmasını ve kesinti oranı üst sınırının yüzde 15 düşürülmesini istedi.

Antalya’daki eylemde Karşıyaka Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanan grup adına açıklama yapan, SES Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer, “Ekonomik krizi yaratanlar şimdi bize krizden çıkış yolu olarak tasarrufu gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in bize önerdiği tasarruf, feragat etmek zorunda kaldığımız temel yaşamsal ihtiyaçlarımız. Tasarruf etmek istedikleri hakkımız olan sağlığımız. Biz bu israfın kaynağı değiliz ve yarattığınız krizde tasarruf edeceğiniz de biz değiliz” ifadelerini kullandı.