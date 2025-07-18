Sağlık emekçileri: Yetersiz tekliflere karşı eylemsizlik kabul edilemez

Havin ŞENER

Kamu Çerçeve Protokolü'nde iktidardan gelen yetersiz tekliflerle aylardır oyalanan kamu işçilerinin eylemleri sürüyor. Teklifi kabul etmeyen sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, yetersiz tekliflere ve Hak-İş'e bağlı yetkili sendika Öz-Sağlık-İş'in tepkisiz tutumuna karşı eylemdeydi.

Grev yasağı bulunan bir işkolunda çalışan işçiler, kamuda yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı işyerlerinde iş bırakabiliyor. Buna rağmen Öz-Sağlık-İş'in bu işyerlerinde dahi eylemsiz kalışına Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş Sendikası ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri tepki gösterdi.

Aile ve sosyal hizmet işçileri bugün İstanbul Bahçelievler Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Sağlık-İş)ve SES İstanbul Şubeleri tarafından gerçekleştirilen eylemde kamu işçileri “İnsanca çalışmak istiyoruz”, “Emeğimizin karşılığını istiyoruz”, “Eşit işe eşit ücret” yazılı dövizlerle taleplerini dile getirdi.

Burada eylemde olan işçiler de BirGün'e, Öz-Sağlık-İş ile beraber Hak-İş'in yetersiz zam oranlarını kabul etmesinden endişeli olduklarını belirterek "Eylemlerle tepkilerini göstermelerini beklerdik. Biz her gün Türk-İş'in takvimine göre eylemler yaptık, onlar sessiz kaldı. Zaten kafalarını kuma gömüp eylemsiz kalmaları bu oranlara bakışlarını belli ediyor" diye konuştu.

Burada gerçekleştirilen basın açıklamasını Sağlık-İş İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Erkan Güven okudu. Aile ve sosyal hizmetler işçilerinin taleplerinin görmezden gelindiğine dikkat çekilen açıklamada adil sözleşme talebi öne çıktı. Güven, çalışma koşullarının zorluğuna dikkati çekerek "Vergi yükü altında eziliyoruz. Enflasyon altında eziliyoruz. Tayin hakkımız olmadığı için eziliyoruz. Personel yetersizliğinden eziliyoruz. Artan mobbing karşısında eziliyoruz. Kiramızı, faturamızı ödeyemiyor, eziliyoruz. Çocuğumuza harçlık veremiyor, eziliyoruz. Artık yeter! Çok zor koşullar altında çalışıyor, yaşam mücadelesi veriyoruz. Kamu kurumlarında çalışan işçilerle aynı olmamıza rağmen daha düşük maaşlarla çalışıyoruz. Farklı maaşlar iş barışını bozuyor. Biz kamunun üvey evlatları mıyız? Pandemi, deprem, doğal afet demeden gece gündüz çalıştık. Hakkımız olanı almak için mahkemelere başvurmak zorunda kaldık. Kasım 2024 itibariyle hâlâ sözleşme bekleyen Aile Bakanlığı işçileri yine mağdur edildi. İnsanca bir yaşam, adil bir sözleşme, onurlu bir gelecek istiyoruz” diye konuştu.

SARI SENDİKA OYALIYOR

Yaklaşık 8 aydır KÇP'de somut adım beklediklerini ancak Öz-Sağlık-İş tarafından devamlı oyalandıklarını ifade eden Güven, "2024 yılında yetkiyi alan Öz-Sağlık-İş Sendikası 8 aydır TİS yapmayarak bizleri mağdur etmekte ve Aile Bakanlığı işçisini de, sorunlarını da göz ardı etmektedir. Kamu çerçeve protokolünün bağlayıcılığı olmamasına rağmen aylardır 'Görüşmedeyiz' diyerek işçileri oyalamaktadır. En düşük taban ücrete mahkûm edilmiş, Aile Bakanlığı işçisinin dayanacak gücü kalmadı. Sefaletin değil, insanca çalışma koşullarının olduğu bir sözleşme istiyoruz. Bu adaletsizliğe, ağır çalışma koşullarına, insafsız sömürüye hayır diyoruz” dedi.

İktidar tarafından yapılan yüzde 24'lük zam teklifini kabul etmediklerinin altını çizen Güven şöyle konuştu: "Buradan tüm kamuoyuna, hükümete, yetkili sendikaya ve ilgili tüm taraflara sesleniyoruz: Bu böyle gitmez. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Taban ücrette adalet istiyoruz. Yetkili ama etkisiz sendika size sesleniyoruz; İşçinin hakkın savunmak için meydanlara in, mücadele et. İşçinin arkasında dur, sahip çık! Sendikacılık böyle yapılmaz. Bu böyle gitmez. Aile ve Sosyal Hizmetler işçisi fazla bir şey istemiyor. Onurlu bir yaşam, güvenli bir gelecek, evine götürecek ekmek, çocuklarına sunacak bir umut istiyor. Geçinemiyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Talebimiz olan 1800 taban ücret + yüzde 50 zam talebimiz tavizsiz kabul edilsin.”

EMEKÇİLER TALEPLERİNİ DUYURDU

SES İstanbul Şubeleri ise toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesinde taleplerini duyurdu. Sosyal hizmet uzmanı Emre İpar tarafından okunan ortak basın açıklamasında "Sosyal hizmetlerin geçirdiği olumsuz dönüşüm sosyal hizmet emekçileri olan bizlerin de çalışma koşul ve biçimlerini ASDEP Sözleşmeli, sözleşmeli, ek ders karşılığı çalışma gibi kadrosuz güvencesiz çalışma biçimlerine dönüştürmüştür. Çalışma koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiği, personel yetersizliğine bağlı iş yoğunluğunun arttığı, çalışma sürelerinin uzadığı, mesleki standartlara uygunluğun ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz" denildi.

Açıklamada, sağlık emekçilerinin sorunlarına şu şekilde yer verildi:

"EMEKÇİLERİN SORUNLARI DAHA DA BELİRGİN HALE GELMİŞTİR"

"Buna karşın ücretlerin giderek eridiği ve alım gücümüzün azaldığı, gerek yönetim mekanizmalarından gerekse hizmet verdiğimiz kişiler tarafından şiddetin arttığı bir süreç yaşayan biz sosyal hizmet emekçilerinin sorunları son ekonomik kriz ile birlikte daha da belirgin hale gelmiştir. Kesintisiz sosyal hizmeti sürdüren arkadaşlarımızın, ulaşım (servis), beslenme ve barınma ihtiyaçları, ek ödeme, saha tazminatı gibi haklarının ödenmesi sürekli sorun olmaktadır. İşyerlerimizde olağan işleyişindeki çalışma ortamımıza yönelik sorunlarımızın giderilmemesi yok sayılması, pandemi, deprem gibi olağanüstü durumlarda temel fizyolojik ihtiyaçlarımızın bile karşılanamaması bize sosyal devletin ve sosyal hizmetin evrensel ilkelerden uzaklaşarak siyasi rant malzemesi olarak kullanılmasının ağır sonuçlarını gösterdi.

Sosyal hizmetler alanında çalışan emekçiler olarak yoksulluğun, yoksunluğun ve dezavantajlı olmanın bir insan için ne demek olduğunu ve bunun nasıl önleneceğini de en iyi bilenleriz. Bu nedenle temel mücadelemiz yoksullaşmamak, yoksullaştırmamak ve insanca yaşayabilecek koşulların yaratılmasıdır. Hem kendimiz hem de halkımızın sosyal hizmet hakkı için biz sosyal hizmet emekçileri, Toplu İş Sözleşmesine giderken yaşadığımız bu sorunların giderilmesi için birbirimizi ötelemeden, sendika ayrımına gitmeden haklı ve meşru taleplerimizi TİS masasına götürene kadar birlikte örgütlenmek birlikte mücadele etmek aşağıda yer alan talepleri masaya birlikte götürmek zorundayız."

EK ÖDEME ORANLARINA 20 PUAN İLAVE EDİLMELİ

Sağlık emekçileri bazı taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Ağır engelli, çocuk, yaşlı ve kadınlara hizmet veren yatılı kurumlarda, Çocuk Evleri Koordinasyon merkezlerinde ve ilgili hizmetlerin yürütülmesinde fiilen görev yapan kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personeller de dahil olmak üzere istihdam biçimine bakılmaksızın tüm çalışanlara ek ödeme oranlarına 20 puan ilave edilerek ek ödeme yapılmalıdır. Bakanlığa bağlı kurumlarda çalışanlara istihdam biçimine bakılmaksızın sosyal hizmet tazminatı verilmelidir. Bu tazminat özel hizmet tazminatından farklı olarak ayrıca düzenlenmelidir.

"SOSYAL ÇALIŞMACI" TANIMI ORTADAN KALDIRILMALI

Meslek farklılıklarını ve meslek sorumluluk sınırlarını ortadan kaldıran, kişilere görevi ve yetkisi olmayan işlerin yaptırılmasına zemin hazırlayan 'sosyal çalışmacı' tanımı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalıdır. Meslek çalışmaları mesleklerin sorumluluk alanları ve sınırları çerçevesinde tanımlanmalı, çalışanlara keyfi ve görevleri olmayan işlerin yaptırılması engellenmelidir. Mesleki çalışmalara ve meslek elemanları tarafından hazırlanan raporlara yöneticiler tarafından bilimsel ve mesleki olmayan biçimlerde müdahale edilmesi engellenmelidir.

"EK DERS KARŞILIĞI ÇALIŞMA KALDIRILMALI"

Görevde yükselme ve unvan değişikliğinde mülakat kaldırılmalıdır. Ek ders karşılığı çalışma kaldırılmalı, personel ihtiyacı kadrolu istihdamla karşılanmalıdır. Fiilen genel idari hizmet sınıfı işlerini yapan yardımcı hizmetler personelinin sınavsız genel idari hizmetler kadrosuna geçişleri sağlanmalıdır. Yatılı kurumlarda çalışan personelin nöbet ücretleri artırılmalıdır. Yatılı olmayan kurumlarda gerçekleştirilen fazla çalışma ücretlendirilmelidir.

"ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMELİ"

Çocuk eğiticilerinin kadrosu genel idari hizmetler sınıfından çıkartılarak sağlık hizmetleri sınıfına alınmalıdır. Vekaleten idarecilik kaldırılmalı, asil idarecilik kadrolarına liyakat ile seçim yöntemi ile atama yapılmalıdır. Atama ve yer değiştirme yönetmeliği değiştirilmeli, tayin ve yer değiştirmede hiçbir kurumda olmayan koşul ve kriterler ortadan kaldırılmalıdır.

Sosyal hizmetler risk ve tehdidin yüksek olduğu bir çalışma alanıdır. Sosyal incelemeler, evde hizmet verilmesi gereken durumlar, güvenlik riski olanlara yönelik kurumlarda yapılan çalışmalar, çalışanlara yönelik tehditler başta olmak üzere çalışanların fiziki ve hukuki güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 0-3 yaş çocukları da kapsayacak şekilde ücretsiz, 7/24 hizmet veren, nitelikli ve anadilinde çocuk bakım merkezleri ve kreşlerin oluşturulması.

TÜM EMEKÇİLER İÇİN 3600-7200 ARASI EK GÖSTERGE TALEBİ

Tüm emekçilere 3600-7200 arası ek gösterge uygulamasına geçilsin. Bu toplu sözleşme düzeneği ile bir sonuç elde edilmeyeceğini 7 dönemdir (14 yıl) mutabakat altına alınan ama uygulanmayan toplu sözleşme maddelerinden biliyoruz. Sonuç elde edilemeyeceğini demokratik bir çalışma ve özgür örgütlenme ortamı olmadığı için bürokratlar, idareciler ve siyasiler tarafından büyütülüp yetkilendirilen sendikamsı yapıdan biliyoruz.

Gerek konfederasyonumuz KESK bütünlüğünde gerekse de SES olarak bugün ankara aile ve sosyal hizmetler bakanlığı önünde ve tüm illerde eşzamanlı basın açıklamaları yaparak taleplerimizin karşılık bulması için bu toplu sözleşme dönemine giderken ve toplu sözleşme dönemi boyunca da iş yerlerinden, alanlardan, meydanlardan SES’imizi yükselteceğiz"