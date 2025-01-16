Sağlık emekçilerinden 'Kaydırılmış Mesai' uygulamasına tepki

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bursa Şubesi, Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ‘Kaydırılmış Mesai’ adı altında hayata geçirilmeye çalışılan uygulamalara karşı basın açıklaması yaptı.

Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde yapılan açıklamaya SES üyelerinin yanı sıra Bursa Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası ve KESK'e bağlı sendikaların temsilcileride destek verdi. Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde yapılan açıklamayı SES Bursa Şubesi Eş Başkanı Alican Özden okudu.

Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Başhekim tarafından; hekimlere ve diğer sağlık emekçilerine, herhangi bir resmi tebliğ yapılmaksızın sadece şifahi bilgilendirme yapılarak yeni çalışma listelerinin hazırlandığı ve 20 Ocak Pazartesi Günü itibariyle 15.00 ve 23.00 saatleri arasında ‘Kaydırılmış Mesai’ sisteminin hayata geçirileceğinin söylendiğini ifade edeb Özden, “Söz konusu işlem ve tasarruf; ilgili hastanede çalışan sağlık emekçilerinin hem temel hak ve kazanımları açısından hem de ailevi yükümlülükleri açısından haklı kaygılar yaşamalarına neden olmuştur. Arkadaşlarımız, idareye bu konudaki görüşlerini aktarmasına rağmen tamamen antidemokratik bir tutumla süreç oldubittiye getirilmektedir. Öncelikle ‘Mesai Kaydırma Yolu ile Görevlendirme’ şeklindeki bir çalışma rejimi ne insani ne haklı ne de hukuki bir sistemdir” dedi.

"YASA KOYUCULAR YÜZÜNDEN CANLARIMIZ GİDİYOR"

Özden açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Sizler gibi anti demokratik tutum gösteren idareciler ve yasa koyucular yüzünden canlarımız gidiyor. Sağlık emekçileri genç yaşlarda kalp krizi geçiriyor. Fakat sizler, kanunlara aykırı yönetmeliklerinizi sağlık emekçilerinin üzerinde zor aygıtı olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Haksız uygulamalarınıza kılıf uydurmaya çalışıyorsunuz. Duaçınarı Diş Hastanesinin fiziksel şartlarını iyileştirmek, çalışanların penceresiz odalarda çalışmasını engellemek, emekçilere ait bir tuvalet temin etmek yerine emekçilerin sırtına angarya işler yüklemeye çalışıyorsunuz. Duaçınarı Diş Hastanesinin bulunduğu bölge, suç oranlarının yüksek yaşandığı, çevre güvenliğinin sağlanması için ekstra güvenlik önlemleri gerektiren bir konumda bulunmaktadır. Peki burada ilgili idare, kolluk birimleri ile iletişime geçip gece mesai yapan arkadaşlarımız için bir güvenlik tedbiri talep etmiş midir? Kadın cinayetlerinin arttığı, sosyal sorunların engellenemediği bir dönemde gerekli düzenlemeler bilimden ve akıldan uzak olmamalıdır. Söz konusu ‘Mesai Kaydırma ile Görevlendirme’ şeklindeki çalışma rejiminin hangi koşullarda hayata geçirileceği, emekçilere yönelik ‘görevlendirmelerin’ hangi somut, objektif, bilinir ve denetlenebilir kriterlere göre yapılacağı tamamen muğlaktır. Burada somut belirlemelerin olmaması ise olası bir ayrımcılığa ve kayırmacılığa zemin hazırlamaktadır. Ayrıca 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 101. Maddesi kapsamında hamile ve çocuklu kadın çalışanlar ile engeli çalışanlar açısından güvence teşkil edecek somut belirlemelerin en baştan yapılmamış olduğu da görülmektedir. Bütün bu nedenlerle, ‘mesai kaydırma yolu ile görevlendirme’ şeklindeki çalışma rejiminin ‘kurumsal bir mobbing uygulamasına dönmesi öngörülebilirdir ve son derece kaygı vericidir. Söz konusu çalışma rejimi, gönüllülük esasına göre belirlenmeli, istek ve talepte bulunmayan personele bu yolda tek taraflı bir görevlendirmeye gidilmemelidir. Bu sistem Anayasal bir hak olan ‘yaşam ve sağlık hakkını’ tehlikeye atmaktadır. ‘Mesai Kaydırma ile Görevlendirme’ şeklinde hayata geçirilmesi düşünülen ve her durumda hukuka aykırı bulduğumuz bu uygulama, ciddi hak kayıplarına ve mağduriyetlere sebep verecektir. Söz konusu işlem ve tasarrufun ivedilikle gözden geçirilerek geri alınması, hukukun ve kamu yararı ilkesinin gözetilmesini talep ediyoruz."