Sağlık emekçilerinden toplu sözleşme tepkisi

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi önünde eylem yapıldı. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Özgür Aslan, hükümet tarafından sunulan teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aslan, “iş yerlerimizin önünde hükümete açık ve net çağrımızdır kamu toplu iş sözleşme sürecinde biz sosyal diyaloğa dayalı şeffaf çözüm ve odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz işçinin sabrını sınadınız. 3 ay boyunca masaya hiç bir teklif getirmediniz. Uyardık geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor dedik görmezden geldiniz sabırla çözüm bekledik en sonunda ise zorla lütufmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifinizi bırakın kabul etmeyi emeğimizi yok saymaktır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı’nın kulaklarını tıkadığını belirten Aslan, “Haktan emekçiden kopmuş bildiğini okuyor geçinemiyoruz dedik zordayız dedik defalarca anlattık uyardık yine uyarıyoruz biz ülkenin üretim gücüyüz. Binlerce çalışan Kamu işçisiyiz görmezden geldiğiniz alın teriyle çalışan işçiler kamu hizmetlerinin Temel taşlarıdır. Gece gündüz demeden Her koşulda çalışan Biz emekçiler sayesinde kamu düzenini aksatılmadan sürmektedir. Çok iyi bilinmelidir bu mesele yalnızca kamu işçisini meselesi değil herkesin meselesidir. Aksayacak olan kamu hizmetlerine sessiz kalmayacağı bilinmelidir. Emekçi oyalamak belirsizlik içinde bekletmek sosyal barışa zarar verecektir. Biz işçilerin oyalanmaya tahammülü kalmamıştır. Süreci daha fazla uzatmadan işçinin emekçinin hakkını vermeli Adil ve kabul edilebilir bir çözümle sonlandırmalıdır” diye konuştu.