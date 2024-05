Sağlık emekçilerinden ‘Vergide Adalet’ talebi

Emek Servisi

Birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık emekçileri 10 haftadır her çarşamba günü alanlara çıkarak ‘Vergide Adalet’ taleplerini dile getiriyor. Sağlık emekçileri vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla yüzde 15 oranında olmasını talep etti. Sağlık emekçileri, dün İstanbul, Bursa, Adana, Mersin, Manisa, Denizli ve Diyarbakır’daki aile sağlığı merkezlerinde eylem gerçekleştirdi.

İstanbul’da dün gerçekleştirilen eylem Eyüp 8 No’lu Aile Sağlığı Merkezi önünde yapıldı. Sağlık emekçileri adına açıklama yapan SES Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol, her gün artan fiyatlar nedeniyle çalışanların satın alma gücünün azaldığının altını çizerek, "Sağlık çalışanlarından her ay artarak kesilen yüksek vergi oranları kabul edilemez hale gelmiştir. Her ay giderek artan oranda yüzde 35’e varan vergi kesintilerine son verilmesini, ücretlerimizden yapılan vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla yüzde 15 oranında olmasını istiyoruz" dedi.