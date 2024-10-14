Sağlık emekçilerinin can güvenliği tehdit altında

Haber Merkezi

Bursa’da hasta taşıyan paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı eski AKP Milletvekili aday adayı Selim Yedikardeş ve oğlu Melih Yedikardeş tarafından darbedilmesine tepkiler sürüyor.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Ordu Şube Başkanı Tülay Karadeniz, “Yaşananlar, yalnızca sağlık çalışanlarına değil, halkın sağlığına da yapılan bir saldırıdır. Adalet sisteminin bu tür saldırılarda sessiz kalması, saldırganları koruyan bir yapının varlığı bizleri derinden yaralamaktadır. Yargının bağımsız olmadığı, siyasi güçlerin adaleti baskı altına aldığı her gün, bu tür şiddet olaylarına kapı aralamaktadır. Selim Yedikardeş ve benzeri saldırganlar en ağır cezaları alana dek mücadelemiz sürecek. Adalet istiyoruz" diye konuştu.