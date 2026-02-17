Sağlık emekçilerinin korunması zayıflayacak

Sağlık Bakanlığı’nın kamuya ait yataklı hastaneleri "çok tehlikeli" işyeri sınıfından çıkararak "tehlikeli" sınıfa indirme girişimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Tehlike Sınıfları Komisyonu'na gelecek.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 1 No’lu Şube, açıklama yaparak görüşmeye tepki gösterdi.

Hastanelerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki tehlike sınıfı değişikliğinin kritik öneme sahip olduğu belirtilen açıklamada, yataklı tedavi hastanelerinin mevcut durumda çok tehlikeli sınıfta yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Biyolojik riskler, radyolojik riskler, kimyasal riskler ve psikososyal ile fiziksel riskler hastaneleri çok tehlikeli sınıfa çeken unsurlardır. Tehlike sınıfının düşürülmesi halinde; İş güvenliği uzmanının çalışan başına ayırması gereken süre 40 dakikadan 20 dakikaya inecek. 250 çalışana bir uzman zorunluluğu 500 çalışana bire çıkacak. İşyeri hekimi için ayrılan süre 15 dakikadan 10 dakikaya düşecek. Risk değerlendirmesi iki yılda bir yerine dört yılda bir yapılacak. Yıllık İSG eğitimleri iki yılda bire çekilecek, süre 16 saatten 12 saate indirilecek. Acil durum planları ve periyodik muayeneler iki yılda bir yapılırken, 4 yılda 1 yapılacak. Sağlık raporları her yıl yenilenirken bu raporlar 3 yılda 1 yenilenmeye başlayacak” denildi.

Yapılan açıklamada, “İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli görevlendirmemenin kişi bazlı ve aylık bazlı çok yüksek maddi cezaları vardır. Çok tehlikeli sınıfta sadece A sınıfı İş Güvenliği Uzmanları görev yapabilir. Nitelikli personel bulma zorunluluğu veya eksikliği sistemi kilitleyebilir. Rücu davaları açılarak meydana gelen bir iş kazasında ağır kusurlu bulunan hastane yönetimine, SGK’nın yaptığı tüm masraflar fatura edilebilir. Hayati tehlike arz eden bir durum tespit edildiğinde, hastanenin belirli bölümlerinde işin durdurulması söz konusu olabilir. Periyodik muayeneler sağlık taramalarının en geç yılda 1 yapılması gerekir. Bu sürenin aksaması, olası bir hastalıkta yönetimi doğrudan sorumlu tutar” ifadeleri kullanıldı.