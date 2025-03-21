Sağlık emekçisi ‘huzur’ istiyor

BirGün EGE

Muğla Datça Devlet Hastanesi’nde çalışan T.A isimli hemşirenin mobbing nedeniyle intihar girişiminde bulunmasına tepkiler sürüyor.

Datça Devlet Hastanesi önünde dün bir araya gelen halk uygulanan mobbingi ve yaşananları protesto etti.

Datça Kadın Platformu, Datça Demokrasi Platformu ve Datça Sağlık Meclisi Girişimi adına ortak açıklamayı okuyan Datça Devlet Hastanesi’nden emekli doktor Gönül Mesçi, “Sağlık emekçileri hasta yakınlarının şiddetine uğramaları yetmezmiş gibi bir yandan da hastane yöneticilerinin mobbingine maruz kalmaktadır” dedi.

Mesçi, şöyle devam etti: ‘‘Yakın zamanda Datça Devlet Hastanesinde de bu uygulamaya maruz kalan bir kadın arkadaşımız oldu. Kadın arkadaşımızı yaşamından bezdirme noktasına getirenler hastane yöneticileridir. Bu olay ortaya çıkardı ki yetersiz ve liyakatsiz yöneticiler Datça’da da sağlık emekçilerine mobbing uygulamaktadır. Mobbing bir şiddet türüdür. Mobbing kalitesiz sağlık hizmeti verilmesine neden olur. Sağlık emekçisine huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmazsa nasıl verimli olabilir?”

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NE OLMUŞTU?

Datça Devlet Hastanesi’nde hemşire T.A. uzun süredir maruz kaldığı mobbing nedeniyle intihar girişiminde bulunmuştu. T.A.’ya ilk müdahale hastanenin acil servisinde yapılmış, burada bulunan acil servis sorumlusu hekim U.M.K’nin ise yaşanan olayı sisteme “iş kazası” olarak bildirmişti. Datça Devlet Hastanesi’nde aylardır birçok hemşirenin görev yerinin sürekli olarak değiştirildiği öne sürülmüştü.