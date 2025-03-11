Sağlık emekçisinin gecesi 'karanlık' geçiyor

Hekimler ve sağlıkçılar, gece mesailerinde ödenen ücretlerin yetersizliğine dikkat çekerek "Dünyanın çoğu ülkesinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gece çalışmaları, gündüz mesailerinden daha yüksek ücret ile ücretlendirilmektedir. Sağlık emekçilerinin gecesi birçok meslek grubundan daha ‘karanlık’ geçmektedir" dedi.

Genel Sağlık İş Sendikası "Gece çalışmak sağlığa zararlıdır" diyerek bugün Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Biimler Binası poliklinik girişi önünde bir açıklama yaptı. Sendika Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık emekçisinin gece çalışmaları nedeniyle kendi sağlıklarını tehlikeye attıklarını anımsatarak "Dünyanın çoğu ülkesinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gece çalışmaları, gündüz mesailerinden daha yüksek ücret ile ücretlendirilmektedir. Yetkili sendikaların sus pus olduğu, sendikamızın ise defalarca gündeme getirdiği üzere sağlık emekçilerinin gecesi birçok meslek grubundan daha ‘karanlık’ geçmektedir" diye konuştu.

EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ

Sağlık emekçilerinin yedi gün 24 saat hizmet ürettiğini ancak bu çalışmanın karşılığını alamadığını ve sağlıklarından olduğunu söyleyen Uğur, özetle şunları kaydetti:

"Ünlü bilim insanımız Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü “'Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları' çalışmasıyla almıştır. Bu çalışmada gece çalışan insanlarda DNA tamirinin zor olduğu ortaya konmuştur. İnsan vücudunun biyolojik saatini inceleyen ve bunu kontrol eden moleküler mekanizmaları ortaya çıkaran Amerikalı bilim insanı Jeffrey C. Hall, 2017 yılında bu çalışması ile Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu çalışmada da insanların biyoritminin bozulmasının sonuçları açıklanmakta gece çalışmasının, sağlığa zararlı olduğu kesin olarak ortaya konmaktadır. Sağlık emekçilerinin gece verdiği emek 'nöbet' adıyla geçiştirilmekte, bu nöbetler karşılığında kural olan izin kullanılması ise de fiiliyatta istisna haline gelmekte ve bu yoğun emeğe ancak normal mesai ücretinin üçte biri ya da yarısına denk gelen ücretler reva görülmektedir. Ülkemizde de işçi statüsünde çalışan arkadaşlarımızın tabi olduğu 4857 sayılı iş yasasında, gece saat 20.00 ile sabah 06.00 arası gece çalışması olarak değerlendirilmekte, imzalanan pek çok toplu iş sözleşmesinde çalışma süreleri 7,5 saat ile sınırlandırılmakta ve daha yüksek ücretlendirilmektedir.

Kamu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mesai dışı gece çalışma süreleri 16 saati bulmakta ve çok daha az ücretler almaktadır. Sağlık emekçilerinin gece çalışması hayatları boyunca devam etmektedir. Sarı sendikaların en çok yaptıkları işlerden birisi de kendi üyelerini gündüz çalışılan yerlere yerleştirmek olmaktadır. Böylece zaten maddi olarak hakkı ödenmeyen gece çalışması aynı zamanda sarı sendikaların yanında yer almayan sağlık emekçileri için bir cezalandırma, bezdirme ve mobbing aracına dönüştürülmektedir. Bu haksız uygulamalar çalışma barışını bozmakta, sağlık çalışanları arasındaki birlik ruhunu zedelemektedir. Konuyla ilgili olarak tüm muhataplarımıza, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve kanun koyuculara, idarecilere sesleniyoruz! Gece çalışmak açık ve net olarak sağlığımıza zararlıdır."

KANSER RİSKİ ARTIYOR

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi poliklinikler önünde de bir araya gelen sağlık emekçileri burada bir açıklama yaptı. Genel Gağlık İş Sendikası Antep İl Temcilik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu, gece çalışmanın hayatı tehdit eden pek çok hastalığa yol açtığını belirterek "2020'de Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), gece vardiyasında çalışmayı 'olası' sınıf 2A kanserojen olarak sınıflandırmıştır. Gece çalışması kadın sağlık çalışanlarında meme kanseri riski artırmaktadır. Ayrıca gece çalışanlarda kalp kamar hastalıkları, kalp krizi, Tip 2 diyabet, depresyon ve anksiyete, KOAH ile kalın bağırsak kanserleri daha çok görülmektedir. Sağlıkta şiddet olaylarının büyük kısmı, nöbetlerde ve gece mesailerinde yaşanmaktadır. Sağlık emekçilerinin gece çalışması hayatları boyunca devam etmektedir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gece çalışması, gündüz mesaisinin iki katı olarak ücretlendirilmelidir. "

SAĞLIKÇILARIN TALEPLERİ

>> Sağlık emekçilerinin gece çalışma çizelgelerinin, hakkaniyetle, eşitlikçi keyfiyetten uzak ve yandaşı gözetmeden belirlenmesini istiyoruz.

>> Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gece çalışması, gündüz mesaisinin iki katı olarak ücretlendirilmelidir.

>> Bu süreçte de doktor, hemşire, ebe, laborant, hizmetli tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızı sağlığımızı tehlikeye atan bu adaletsizliğe karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Gecemizi gündüze kavuşturacak olan,örgütlü mücadelemizdir!