Sağlık emekçisinin yaş ortalaması arttı

Hem emeklilik yaşı, hemde emeklilikte düşük maaş çalışan sağlık emekçilerinin yaş ortalamasını artırıyor. Sağlık Bakanlığı 2025 Peformans Programı personel yaş dağılımı verileri incelendiğinde, 51 yaş ve üzeri çalışan sağlıkçı sayısı 2023'te 10,2 iken 2024'te yüzde 10.8’e yükseldiği görüldü. Sağlık emekçileri, emeklilikte maaşların düşmesinin bu durumda etkili olduğunu belirterek ‘‘Sağlık çalışanları emekli olursa emekli maaşlarının enflasyonun çok altında kalacağını, enflasyona ezileceklerini düşünüyor ve emekli olmaktan vazgeçiyor. Emekliliğe yansıyacak maaşlar olmalı’’ dedi.

CİDDİ GELİR KAYBI

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun, sağlık emekçilerinin emekli olmasıyla maaşlarının çok düştüğünü belirterek ‘‘Maaş düştüğü için çalışmaya da devam etmek zorundalar. Bu nedenle emekli de olamıyorlar. Hekimlerin maaşları maaş, temel ek ödeme ve teşvik şeklinde 3 parçadan oluşuyor. Bu maaş ise emekli olmaları durumunda yaklaşık 3'te 1'e düşüyor. Ciddi bir gelir kaybı söz konusu’’ dedi. Coşkun, şöyle devam etti.

24 BİN LİRALIK KAYIP

‘‘İşçi ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15.75, memur emekli maaşlarına da yüzde 11.54 zam uygulandı. Ülkedeki enflasyonun bu oranların çok üzerinde olduğu herkesin malumu. Sağlık çalışanları emekli olursa emekli maaşlarının enflasyonun çok altında kalacağını, enflasyona ezileceklerini düşünüyor ve emekli olmaktan vazgeçiyor. Emekli olan her 4 hekimden 3'ünün tekrar çalışmak zorunda. Ülkemizde emeklilik de hayal oldu, rakamlar da bunu doğruluyor.’’

Dr. Mine Coşkun

Ankara Tabip Odası Başkanı

Sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya da sağlık hizmetlerinin hem 24 saatlik mesai hemde uzun süre ayakta kalınması nedeniyle sağlıklı beden ve ruh sağlığı gerektirdiğini vurgulayarak ‘‘Emekli olması durumunda hemşirenin geliri 24 bin TL azalıyor. Çalışan hemşire 55 bin TL maaş alırken emekli olması durumunda maaşı 31 bin TL’ye düşüyor. Tasarruf tedbirleri nedeniyle kamuya alımların emekli olanlara bağlanması nedeniyle gençlerde bekliyor, Sağlık Bakanlığı uzun süredir atama gerçekleştirmiyor, atama sayıları da istenilen düzeyde olmuyor’’ dedi. Temel nedeni yeni atamaların emekli sayısına bağlanması olduğunu vurgulayan Yalçınkaya ‘‘Hem seyyanen zammın emeklilere verilmesi hem de çalıştığı dönemdeki tüm gelirinin emekliliğe yansıtılması için ek gösterge düzenlemesi yeniden yapılandırılmalı’’ değerlendirmesini yaptı.

Kubilay Yalçınkaya

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Azize Atlı Özbaş da çalışan sağlıkçıların yaş ortalamasının artmasının ekonomik koşullardan bağımsız olmadığını söyledi. Özbaş, ‘‘Sağlık Bakanlığı son 5 yıl içinde yalnızca iki kez hekim emeklilerine yönelik bir iyileştirme yapıp diğer bütün sağlık çalışanlarını dışarıda bıraktı. Bu ciddi bir ayrımcı yaklaşımdı. Ve sağlık çalışanı emekliler gerçekten çok zor koşullarda hayatını devam ettiriyorlar. Çalışan hemşireler emekli olunca maaşları da ciddi şekilde düşüyor. Aynı bakanlık sağlık çalışanının bir grubunu farklı bir yere koyup, bir grubunu farklı bir yere koyuyor. Bu kabul edilemez’’ dedi.

Azize Atlı Özbaş

Türk Hemşireler Derneği Başkanı

ATAMA YAPILMIYOR

Özbaş, özetle şunları kaydetti.

‘‘Çalışan hemşirelerin yaş ortalamasının artması dünyada da ciddi bir problem. Dünyada hemşire açığından bahsediliyor. Dünya Sağlık Örgütü yıllardır buna dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yılda da DSÖ e Uluslararası Hemşireler Konseyi ortak bir açıklama yaptılar. Ve küresel bazda bir hemşire krizi olduğundan bahsettiler. Bu hemşire krizinin göstergelerinden biri de çalışan hemşire yaş ortalamasının giderek arttığı, dünya nüfusu ile birlikte çalışan hemşire sayısının da, yaşının da arttığı ve onların emekli olduktan sonra da bu açığın giderek büyüyeceği konusundaydı. Biz hemşirelerimizi kaybediyoruz. Yurt dışına ciddi bir hemşire akışı var. Atama bekleyen 100 binden fazla hemşiremiz var. Geçtiğimiz dönemde de atama yapılmadı. Sahada ciddi bir hemşire açığı var, atama ve istihdamla ilgili ilerleyemiyoruz. Hasta güvenliği açısından da bu durum risk oluşturur. Taşıma suyuyla döndürülmeye çalışılan bir değirmen var. Bunun olumsuz çıktısı da sağlık üzerine ve hasta güvenliği üzerine. Ekonomik koşullardan insanlar emekli olamıyor.’’