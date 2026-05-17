‘Sağlık hakkı sermayeye asla rant kapısı olamaz’

Ankara Tabip Odası (ATO), dün Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ek binası önünde bir araya gelerek sağlıkta özelleştirme politikalarına karşı protesto eylemi yaptı.

Burada konuşan ATO Genel Sekreteri Zafer Çelik, sağlıkta özelleştirme politikalarına ilişkin “Kamunun malı satılık değildir” diyerek Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetlerini kamusal bir hak olmaktan çıkarıp piyasa merkezli bir yapıya dönüştürdüğünü söyledi.

Çelik, kamu kaynaklarının sistemli biçimde özel sağlık sermayesine aktarıldığını, devlet hastanelerinin işlevsizleştirildiğini vurguladı. Çelik, “Son 20 yılda özel sektör kamuya oranla 2 kattan fazla büyüyerek sektörün yaklaşık üçte ikiye yakınını kontrol eder hale gelmiştir. Özel sağlık sermayesi, doğrudan kamu destekleriyle beslenmektedir. 2023-2025 döneminde özel sektör için 830 teşvik belgesi düzenlenmiş, proje başına sabit sermaye tutarı ortalama 40-60 milyon TL seviyesine ulaşmıştır” dedi.

Şehir hastanelerinin Kamu Özel İş Birliği modeliyle “devletin kasasından para çıkmayacak” söylemiyle sunulduğunu ancak bugün bütçenin en büyük yüklerinden biri haline geldiğini söyleyen Çelik, “Başlangıçta 2025 yılında öngörülen ödenek tutarı aşılarak şehir hastanelerine 111,1 milyar TL ödeme yapılmıştır. 2026 yılının sadece ilk dört ayında bütçeden 57,5 milyar TL çıkmıştır. Bu, 2026 yılında şehir hastanelerine her gün en az 479 milyon TL kullanım ve hizmet bedeli ödendiği anlamına gelmektedir. Bu projeler, kent hafızasında yer tutan köklü kamu hastanelerini kapatarak veya atıl hale getirerek hem erişilebilir ve nitelikli hizmet sunumunu hem de bütçeyi adeta yutmuştur” dedi.

Çelik, bu yıl Mart ve Nisan aylarında alınan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla 43 ilde 126 sağlık taşınmazının satışa çıkarılmasının sağlıkta özelleştirmenin yeni aşaması olduğunu vurguladı. Çelik kamusal sağlık yatırımlarının güçlendirilmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı. Çelik, sağlık hakkının sermaye için kâr alanına dönüştürülmesine karşı mücadele çağrısı yaptı.