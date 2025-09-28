Sağlık hizmetinden 8 kat ücret alındı

Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerdeki randevu krizine karşı devreye soktuğu “Uzaktan sağlık hizmeti”nde bedeli yine hastaya yüklendi.

Sayıştay’ın İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi’ne ilişkin 2024 yılı denetim raporunda, bu hizmetin “online danışmanlık” olarak adlandırılarak mevzuata aykırı şekilde yüksek ücret alındığı tespit edildi.

Rapora göre, Sağlık Bakanlığı tarafından 300 TL olarak belirlenen “uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmeti” bedeli, üniversite tarafından 30 dakikalık görüşme için branşlara göre bin 500 ila 2 bin 500 TL arasında ücretlendirildi. Yabancı uyruklu hastalardan 100 ila 227 dolar arasında ücret talep edildi.

HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Sayıştay, bu uygulamanın hem 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na hem de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne aykırı olduğunu belirtti. Sağlık hizmetlerinde fiyat belirleme otoritesinin Sağlık Bakanlığı olduğu vurgulanan raporda, “Söz konusu faaliyet izninin sağlık hizmeti kapsamında alınmasına rağmen, üniversite tarafından danışmanlık hizmeti kapsamında verilmesi hastalardan bu bağlamda daha fazla ücret talep edilmesi hukuki dayanaktan yoksundur” denildi.

Raporda ayrıca, bir başka soruna şu sözlerle dikkat çekildi:

“Sağlık hizmetinin “danışmanlık” başlığı altında fiyatlandırılması, personel gelir dağıtımında mevzuatla belirlenen tavan sınırını aşmaya olanak tanır. Bunun da kamunun aleyhine, kişilerin lehine ek ödemelere yol açar.”

Üniversite savunmasında, verilen hizmetin sağlık hizmeti değil, “konsültasyon veya ikincil görüş” niteliğinde danışmanlık olduğu öne sürse de Sayıştay, bu açıklamayı yeterli bulmadı. Raporda, uzaktan doktor görüşmesinin mevzuat gereği sağlık hizmeti kapsamına girdiği hatırlatıldı.

Sayıştay denetçileri, “hastalardan Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tarifenin üzerinde ücret alınmaması ve sağlık hizmetlerinin farklı adlar altında sunulmaması gerektiğini” vurguladı.