Sağlık hizmetine erişim sağlanamıyor: "Randevu almak imkansız hale geldi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'dan hastanelerdeki randevu sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık hizmetine erişimin imkansız hale getirildiğini kaydeden Şahbaz, "Hastanelerimizde randevu almak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Sağlık hizmetine erişim, milyonlarca vatandaş için ciddi bir engele dönüşmüştür" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Hastanelerimizde randevu almak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Sağlık hizmetine erişim, milyonlarca vatandaş için ciddi bir engele dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Şahbaz, yazılı açıklamasında, Türkiye'de birçok hastanın randevu almak için uzun süre beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz

"SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİM CİDDİ BİR ENGELE DÖNÜŞTÜ"

Sağlık hakkının devletlerin en temel görevlerinden biri olduğunu belirten Şahbaz, "Hastanelerimizde randevu almak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Sağlık hizmetine erişim, milyonlarca vatandaş için ciddi bir engele dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

Bazı hastanelerde Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde hekimin onayı dışında 5 dakikalık muayene sürelerinin 2 dakikaya indirilerek randevu verildiğini aktaran Şahbaz, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü her hastaya 20 dakika muayene süresi öngörürken kısa sürelerle verilen muayene hizmet kalitesini düşürmekte, hekim-hasta ilişkisini bozmakta ve sağlıkta şiddeti körüklemektedir."

Sağlık Bakanlığının önerdiği "randevuma geleceğim" onayından verim alınamayacağını savunan Şahbaz, koruyucu sağlık ve birinci basamak sağlık hizmetlerine daha fazla bütçe ayrılması ve hastanelere yığılmaların önlenmesi gerektiğini belirtti.