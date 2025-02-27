Sağlık işçileri PAÜ’den haklarını talep ediyor

Emek Servisi

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde çalışan Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş üyesi işçiler hastane yönetiminin masaya oturmaması üzerine eylem yaptı.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkan Yardımcısı Erhan Er ve Şube Mali Sekreteri Nazım Özkan da eyleme katıldı. İşçiler 'PAÜ işçinin hakkını ver', 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı.

Eylem öncesi rektörlüğün sendikaya ulaşarak 'Eylem yapmayın, randevu vereceğiz' dediğini aktaran Sağlık-İş İzmir Şube Başkan Yardımcısı Erhan Er "Biz eyleme başladıktan sonra haber gidiyor. Kusura bakmasınlar biz bugüne kadar yok sayılıyorduk. Biz bu görmezden gelinmeye iki çift lafla dönmeyiz. Eylemlerimize devam edeceğiz. Bugün bu mücadeleyi bu duruşu göstermezsek yarın hiçiz. O yüzden bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu bizim onurlu mücadelemizdir" diye konuştu.

Şube Mali Sekreteri Nazım Özkan da mücadeleden geri durmayacaklarını belirterek "Biz hakkımızı TÜHİS'ten de söke söke almasını biliriz. TÜHİS'e gidiyoruz 'bize yazı gelmedi' diyor. Buraya geliyoruz 'TÜHİS'e verdiniz mi?' 'Düşünüyoruz!' Biz orada da eylem yaparız burada da eylem yaparız alacağımızı alırız. Biz idmanlıyız. Sizin Ali Cengiz oyunlarınıza pabuç bırakmayız" ifadelerini kullandı.