Sağlık-İş’e kayyum atandı

Emek Servisi

Ankara 4. İş Mahkemesi Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş’e, genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle itiraz yolu açık olmak üzere kayyum atanmasına karar verdi.

Emekli işçilerin genel kurul delegesi yaptığı iddia edilirken Sağlık-İş’ten yapılan açıklamada, “Hukuka aykırı olan genel kurulun iptali kararı kesin nitelikte olmayıp henüz istinaf ve temyiz kanun yolu süreçleri tamamlanmamıştır” dedi.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Açıkça haksız ve hukuka aykırı olduğuna inandığımız karar aleyhine tüm yasal yollara müracaat edilecektir. İptal gerektirmeyecek şekli eksikliklere dayanan hatalı kararın istinaf ve temyiz aşamalarında iptal edileceği konusundaki inancımız tam.”