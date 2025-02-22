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Sağlık-İş’e kayyum atandı

Çalışma Yaşamı
  • 22.02.2025 06:00
  • Giriş: 22.02.2025 06:00
  • Güncelleme: 22.02.2025 06:00
Sağlık-İş’e kayyum atandı

Emek Servisi

Ankara 4. İş Mahkemesi Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş’e, genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle itiraz yolu açık olmak üzere kayyum atanmasına karar verdi.

Emekli işçilerin genel kurul delegesi yaptığı iddia edilirken Sağlık-İş’ten yapılan açıklamada, “Hukuka aykırı olan genel kurulun iptali kararı kesin nitelikte olmayıp henüz istinaf ve temyiz kanun yolu süreçleri tamamlanmamıştır” dedi.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Açıkça haksız ve hukuka aykırı olduğuna inandığımız karar aleyhine tüm yasal yollara müracaat edilecektir. İptal gerektirmeyecek şekli eksikliklere dayanan hatalı kararın istinaf ve temyiz aşamalarında iptal edileceği konusundaki inancımız tam.”

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